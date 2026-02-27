Відео
Україна сьогодні виконує роль щита для Європи, — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 27 лютого 2026 12:46
Україна стала справжнім щитом для Європи, — Кирило Буданов
Керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Керівник Офісу Президента Кирило Буданов заявив, що Україна сьогодні фактично виконує роль безпекового щита для європейського континенту.

Про це він сказав в інтерв'ю відомому ліванському виданню Almodon, передає Новини.LIVE.

Буданов окреслив роль України у захисті Європи

За словами Буданова, протидія російській агресії має значення не лише для України, а й для стабільності всієї Європи.

"Україна зараз служить щитом для Європи, захищаючи її від імперських амбіцій Росії", — наголосив він.

Буданов підкреслив, що підтримка України з боку європейських держав є інвестицією у власну безпеку, оскільки наслідки російської експансії виходять далеко за межі української території.

Останні заяви Буданова

В інтерв'ю Almodon очільник Офісу Президента також заявив, що Україна не має чекати, поки впаде режим російського диктатора Путіна. Натомість Буданов порадив створювати умови, за яких Росія зникне як імперія.

Крім того, керівник ОП прокоментував питання стосовно того, чи братиме він участь у виборах після завершення війни. Буданов наголосив, що зараз про це говорити не варто. Він зауважив, що найголовніше наразі — налагодити переговорний процес.

Також очільник Офісу Президента відповів, що є ключем до стабільного та безпечного миру. За словами Буданова, йдеться про поєднання сильної армії та принципів справедливості.

Україна Європа Кирило Буданов безпека захист
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
