Украина стала настоящим щитом для Европы — Буданов объяснил почему

Руководитель Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов заявил, что Украина сегодня стала фактически защитным щитом для европейского континента.

Об этом он сказал в интервью известному ливанскому изданию Almodon, передает Новини.LIVE.

Буданов очертил роль Украины в защите Европы

По словам Буданова, противодействие российской агрессии имеет значение не только для Украины, но и для стабильности всей Европы.

"Украина сейчас служит щитом для Европы, защищая ее от имперских амбиций России", — подчеркнул он.

Буданов подчеркнул, что поддержка Украины со стороны европейских государств является инвестицией в собственную безопасность, поскольку последствия российской экспансии выходят далеко за пределы украинской территории.

Последние заявления Буданова

В интервью Almodon глава Офиса Президента также заявил, что Украина не должна ждать, пока падет режим российского диктатора Путина. Вместо этого Буданов посоветовал создавать условия, при которых Россия исчезнет как империя.

Кроме того, руководитель ОП прокомментировал вопрос о том, будет ли он участвовать в выборах после завершения войны. Буданов отметил, что сейчас об этом говорить не стоит. Он отметил, что самое главное сейчас — наладить переговорный процесс.

Также глава Офиса Президента ответил, что является ключом к стабильному и безопасному миру. По словам Буданова, речь идет о сочетании сильной армии и принципов справедливости.