Головна Новини дня Зустріч ніхто не скасовував — Зеленський назвав дату наступних переговорів

Зустріч ніхто не скасовував — Зеленський назвав дату наступних переговорів

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 12:46
Тристоронні переговори з РФ — Зеленський назвав дату
Володимир Зеленський. Фото:REUTERS/Alina Smutko

Президент України Володимир Зеленський сказав, що наступні тристоронні переговори заплановані орієнтовно на 5-6 березня. Зустріч мала відбутися в Абу-Дабі, але через бойові дії підтвердити місце поки не можуть.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Володимир Зеленський сказав, спілкуючись з журналістами.

Читайте також:

Коли відбудуться наступні переговори з РФ

"Зустріч передбачалась в період з 5 по 8, орієнтовно 5-6 березня. Вона планувалась в Абу-Дабі. Поки що через ці бойові дії ми не можемо підтвердити, що зустріч буде саме там, але тим не менш ніхто не скасовував зустріч", — сказав президент.

Він наголосив, що ці переговори повинні відбутися, адже вони важливі для України. Так само як і важливі результати та обмін. 

Водночас Володимир Зеленський відповів, яку країну українська сторона вважає найбільш оптимальним майданчиком для переговорів. За його словами, поки ніхто нічого не відміняє. На думку глави держави, якщо будуть складнощі з Абу-Дабі через ракети та дрони, то є Туреччина і Швейцарія, які вже давали сторонам можливість провести зустрічі

"Ми будемо точно підтримувати будь-які з цих трьох майданчиків щодо зустрічі. Чекаємо відповіді від партнерів", — наголосив український лідер.

Переговори України, США та Росії

Кирило Буданов відповів, що сподівається на успіх мирних переговорів з Росією, попри те, що на фронті тривають бойові дії. За його словами, дипломатичний трек може стати кроком до завершення війни в Україні. 

Водночас Володимир Зеленський заявив, що Дональд Трамп — єдина людина, яка здатна зупинити Путіна. Водночас він наголосив на ключовій ролі міжнародних партнерів у тиску на Москву.

Володимир Зеленський США переговори ОАЕ війна в Україні Росія мирні переговори
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
