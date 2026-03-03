Место для переговоров с Россией — Зеленский назвал варианты

Владимир Зеленский. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Подготовку следующей встречи Украины, США и России не отменяли даже после ударов по Ирану. Президент Владимир Зеленский 3 марта сообщил, что может измениться страна для встречи.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на интервью главы государства для Corriere della Sera.

Где Украина может предложить провести переговоры с Россией

Зеленский пояснил, что ориентировочная дата для переговоров остаются 5 или 6 марта, однако допускает, что встреча может сместиться и на более позднее время. Отдельно он отметил, что место проведения еще не является окончательно определенным и встреча не обязательно состоится в Абу-Даби.

"Возможно, она не будет в Абу-Даби. Я бы предпочел Женеву, или по крайней мере Европу, потому что война идет на нашем континенте. Если Россия хочет нейтрального места, подойдут Австрия, Ватикан или Турция. Мы надеемся на большее количество обменов пленными", — сказал Владимир Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский допускал, что при благоприятных условиях война в Украине может закончиться в следующем году.

Тем временем Россия начала угрожать выходом из переговоров, если Украина не сдаст ей Донбасс. А США, по словам главы государства, поставили условие относительно гарантий безопасности.