Україна
Рассчитываю на Буданова — Зеленский о работе переговорной группы

Рассчитываю на Буданова — Зеленский о работе переговорной группы

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 16:37
Зеленский оценил работу переговорной команды
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал работу переговорной команды. В частности, он отметил, что пока рано оценивать работу переговорной группы, поскольку она только начала свою деятельность.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 3 марта.

Зеленский о переговорной команде и Буданове

Глава государства отметил, что усиливал переговорную группу, потому что хотел, чтобы Россия и Соединенные Штаты Америки не работали по разным каналам по окончанию полномасштабной войны.

"В Офисе президента я собрал всех людей, с кем они контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда, и я знаю, все равно они всегда хотят иметь параллельные каналы, но мы не дадим им такой возможности разделять и команды, и тем самым разделять украинское общество", — сказал Зеленский.

 

Президент также заявил, что пока рано оценивать работу переговорной команды, поскольку она только начала деятельность. По его словам, ключевым критерием эффективности будет достижение мира

"Это, во-первых, неадекватно быть довольным работой команды, которая только недавно начала работать. Все зависит от результата. Вы знаете, какой нужен результат от переговорной команды, куда входит Кирилл Буданов.

Я рассчитываю на Умерова, на Буданова, на Арахамию, на представителей разведок. Очень рассчитываю также на Гнатова.

Они работают на разных треках. Гнатов, Кислица — они работают на военном треке. А на политическом треке работает Умеров, Буданов, Арахамия. Мы посмотрим. Мы будем с вами довольны полностью результатом этой группы, когда будет мир", — подытожил украинский лидер.

Зеленский ответил, есть ли у Буданова заместитель по экономическим вопросам

По словам Зеленского, сейчас у главы Офиса президента Кирилла Буданова нет заместителя по экономическим вопросам.

В то же время глава государства ответил на вопрос, не видят ли в ОП проблем во время следующего пересмотра программы кредитования от МВФ. Зеленский сказал, что для принятия необходимых законодательных инициатив есть несколько месяцев.

В то же время он выразил уверенность, что народные депутаты смогут консолидироваться и проголосовать за них.

Трехсторонние переговоры — когда состоится новая встреча

Недавно Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией. По его информации, переговоры запланированы ориентировочно на 5-6 марта. Встреча должна была состояться в Абу-Даби, но из-за боевых действий там — пока точной информации о месте встречи нет.

В частности, украинский лидер прокомментировал возможный выход России из переговоров, если Украина не уступит территории Донбасса. Зеленский отметил, что Киев не изменит свою позицию в вопросе территориальной целостности.

Также президент Украины назвал страны для нейтральных переговоров с Россией. Он отметил, что подойдут Австрия, Ватикан или Турция.

Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
