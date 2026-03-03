Зеленский оценил работу переговорной команды

Рассчитываю на Буданова — Зеленский о работе переговорной группы
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал работу переговорной команды. В частности, он отметил, что пока рано оценивать работу переговорной группы, поскольку она только начала свою деятельность.
Зеленский о переговорной команде и Буданове
Глава государства отметил, что усиливал переговорную группу, потому что хотел, чтобы Россия и Соединенные Штаты Америки не работали по разным каналам по окончанию полномасштабной войны.
"В Офисе президента я собрал всех людей, с кем они контактировали в тот или иной момент. Для меня было очень важно, чтобы все работали в одной команде. И сегодня у нас есть одна команда, и я знаю, все равно они всегда хотят иметь параллельные каналы, но мы не дадим им такой возможности разделять и команды, и тем самым разделять украинское общество", — сказал Зеленский.
Президент также заявил, что пока рано оценивать работу переговорной команды, поскольку она только начала деятельность. По его словам, ключевым критерием эффективности будет достижение мира
"Это, во-первых, неадекватно быть довольным работой команды, которая только недавно начала работать. Все зависит от результата. Вы знаете, какой нужен результат от переговорной команды, куда входит Кирилл Буданов.
Я рассчитываю на Умерова, на Буданова, на Арахамию, на представителей разведок. Очень рассчитываю также на Гнатова.
Они работают на разных треках. Гнатов, Кислица — они работают на военном треке. А на политическом треке работает Умеров, Буданов, Арахамия. Мы посмотрим. Мы будем с вами довольны полностью результатом этой группы, когда будет мир", — подытожил украинский лидер.
Зеленский ответил, есть ли у Буданова заместитель по экономическим вопросам
По словам Зеленского, сейчас у главы Офиса президента Кирилла Буданова нет заместителя по экономическим вопросам.
В то же время глава государства ответил на вопрос, не видят ли в ОП проблем во время следующего пересмотра программы кредитования от МВФ. Зеленский сказал, что для принятия необходимых законодательных инициатив есть несколько месяцев.
В то же время он выразил уверенность, что народные депутаты смогут консолидироваться и проголосовать за них.
Трехсторонние переговоры — когда состоится новая встреча
Недавно Зеленский анонсировал следующий раунд переговоров между Украиной, США и Россией. По его информации, переговоры запланированы ориентировочно на 5-6 марта. Встреча должна была состояться в Абу-Даби, но из-за боевых действий там — пока точной информации о месте встречи нет.
В частности, украинский лидер прокомментировал возможный выход России из переговоров, если Украина не уступит территории Донбасса. Зеленский отметил, что Киев не изменит свою позицию в вопросе территориальной целостности.
Также президент Украины назвал страны для нейтральных переговоров с Россией. Он отметил, что подойдут Австрия, Ватикан или Турция.
