Зеленский заявил о возможном отсрочке трехстороннего раунда переговоров

Запланированный на период с 5 по 9 марта раунд переговоров Украина — США — Россия могут перенести или провести в другом месте из-за событий на Ближнем Востоке. Украина ожидает подтверждения обмена пленными и рассчитывает запустить обменный процесс в ближайшие дни.

Когда будет новый раунд переговоров

Зеленский отметил, что Украина обсуждала с американской стороной возможные изменения.

"Мы говорили с американской стороной — потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, — о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке", — сказал Владимир Зеленский.

В то же время президент подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы был подтвержден обмен, о котором договаривались во время предыдущих встреч.

"Обмен военнопленных — это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать этот обменный процесс", — добавил Зеленский.

Также Владимир Зеленский комментировал состав переговорной группы и объяснил, как именно ее усилили для эффективной коммуникации с россиянами.

Кроме того, будущие переговоры могут провести в другой стране — Зеленский сказал, какую рассматривает.