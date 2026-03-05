Зеленский заявил о возможном отсрочке трехстороннего раунда переговоров

Переговоры между РФ, Украиной и США отсрочат из-за войны в Иране
Запланированный на период с 5 по 9 марта раунд переговоров Украина — США — Россия могут перенести или провести в другом месте из-за событий на Ближнем Востоке. Украина ожидает подтверждения обмена пленными и рассчитывает запустить обменный процесс в ближайшие дни.
Об этом пишет Новини.LIVE, ссылаясь на интервью Владимира Зеленского для Rai Italia.
Когда будет новый раунд переговоров
Зеленский отметил, что Украина обсуждала с американской стороной возможные изменения.
"Мы говорили с американской стороной — потому что именно они являются стороной, которая приглашает Украину и Россию на встречу, — о возможном изменении места проведения и отсрочке встречи на некоторое время из-за войны на Ближнем Востоке", — сказал Владимир Зеленский.
В то же время президент подчеркнул, что для Украины принципиально важно, чтобы был подтвержден обмен, о котором договаривались во время предыдущих встреч.
"Обмен военнопленных — это всегда важный момент, это позитив для семей. Очень надеемся, что в ближайшие дни мы сможем начать этот обменный процесс", — добавил Зеленский.
Также Владимир Зеленский комментировал состав переговорной группы и объяснил, как именно ее усилили для эффективной коммуникации с россиянами.
Кроме того, будущие переговоры могут провести в другой стране — Зеленский сказал, какую рассматривает.
