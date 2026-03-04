Відео
Україна
Головна Новини дня Зеленський сказав, коли можуть відбутися тристоронні переговори

Зеленський сказав, коли можуть відбутися тристоронні переговори

Ua ru
Дата публікації: 4 березня 2026 21:06
Зеленський розповів про новий раунд переговорів — звернення
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент України Володимир Зеленський сказав, коли може відбутися новий раунд тристоронніх перемовин України, США та Росії. За його словами, переговори відбудуться, коли безпекова ситуація на Близькому Сході й загальний політичний контекст дозволять це зробити.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського у середу, 4 березня.

Читайте також:

Зеленський про нову тристоронню зустріч

Глава держави поінформував, що говорив сьогодні із секретарем РНБО Рустемом Умєровим — по його комунікації з американською стороною.

Зеленський зазначив, що Україна продовжує фактично в щоденному режимі спілкуватись з Америкою. За його словами, зараз через ситуацію навколо Ірану ще немає необхідних сигналів для тристоронньої зустрічі.

Однак, як зазначив лідер, як тільки безпекова ситуація і загальний політичний контекст дозволять продовжити саме ту, тристоронню, дипломатичну роботу, це буде зроблено. Україна до цього готова.

"Я вдячний розвідці, Офісу, усім залученим службам за кроки для того, щоб були можливі подальші обміни полонених. Ми працюємо, щоб повернути всіх наших людей додому з російського полону. Сподіваємось на хороші новини", — підсумував Зеленський.

Заява Зеленського про новий раунд тристоронніх перемовин
Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Тристоронні переговори — що відомо про нову зустріч

Нещодавно Зеленський повідомляв про підготовку нового раунду переговорів за участі України, США та Росії. За його словами, консультації попередньо планувалися на 5–6 березня. Спершу зустріч хотіли провести в Абу-Дабі, однак через активні бойові дії локацію можуть змінити — остаточного рішення поки що немає. 

Глава держави також відреагував на припущення щодо можливого виходу Росії з перемовин у разі відмови України поступатися територіями Донбасу. Він підкреслив, що позиція Києва щодо територіальної цілісності залишається незмінною. 

Окрім цього, президент окреслив країни, які могли б стати майданчиком для нейтрального діалогу з Москвою, зокрема Австрію, Ватикан та Туреччину.

Володимир Зеленський США переговори Росія мирні переговори мирна угода
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
