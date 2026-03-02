Обмін полоненими — Зеленський повідомив, коли він може відбутися

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Україна розраховує провести обмін полоненими ще до початку наступного раунду трьохсторонніх переговорів зі США та Росією. Зустріч сторін запланована у період з 5 по 9 березня, однак її формат і місце проведення змінюються через ситуацію на Близькому Сході.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час Іфтару, інформує Новини.LIVE.

За його словами, питання обмінів мало стати одним із ключових під час перемовин із представниками США та РФ, проте через загострення безпекової ситуації зустріч довелося відтермінувати.

"Сподіваємося, що обмін вдасться здійснити до трьохсторонньої зустрічі", — наголосив глава держави.

Зеленський уточнив, що наступний раунд переговорів має відбутися у період із 5 по 9 березня. Спочатку сторони планували зустрітися в Абу-Дабі за пропозицією американської сторони, однак зараз розглядаються альтернативні майданчики. Україна готова провести переговори у Швейцарії, Туреччині або в ОАЕ.

Обмін військовополоненими

Попередній обмін відбувся 5 лютого після тривалої паузи. Тоді до України повернулися 157 людей — як військові, так і цивільні, які перебували в російському полоні. Значну частину з них захопили ще у 2022 році.

Володимир Зеленський повідомив, що нині в полоні РФ перебувають близько семи тисяч українців. Водночас Україна утримує понад чотири тисячі російських військових. Глава держави підкреслив необхідність продовжувати обміни та повернути кожного громадянина додому.

Після гальмування процесу з боку Росії у другій половині 2025 року Україна відновила роботу над обмінами. Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що підготовка до наступного етапу триває.