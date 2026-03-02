Обмен военнопленными — Зеленский сказал, когда он может состояться

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украина рассчитывает провести обмен пленными еще до начала следующего раунда трехсторонних переговоров с США и Россией. Встреча сторон запланирована в период с 5 по 9 марта, однако ее формат и место проведения меняются из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время Ифтара, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Зеленский высказался о следующем обмене пленными

По его словам, вопрос обменов должен был стать одним из ключевых во время переговоров с представителями США и РФ, однако из-за обострения ситуации с безопасностью встречу пришлось отложить.

"Надеемся, что обмен удастся осуществить до трехсторонней встречи", — подчеркнул глава государства.

Зеленский уточнил, что следующий раунд переговоров должен состояться в период с 5 по 9 марта. Сначала стороны планировали встретиться в Абу-Даби по предложению американской стороны, однако сейчас рассматриваются альтернативные площадки. Украина готова провести переговоры в Швейцарии, Турции или в ОАЭ.

Обмен военнопленными

Предыдущий обмен состоялся 5 февраля после длительной паузы. Тогда в Украину вернулись 157 человек — как военные, так и гражданские, которые находились в российском плену. Значительную часть из них захватили еще в 2022 году.

Владимир Зеленский сообщил, что сейчас в плену РФ находятся около семи тысяч украинцев. В то же время Украина удерживает более четырех тысяч российских военных. Глава государства подчеркнул необходимость продолжать обмены и вернуть каждого гражданина домой.

После торможения процесса со стороны России во второй половине 2025 года Украина возобновила работу над обменами. Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что подготовка к следующему этапу продолжается.