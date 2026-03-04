Видео
Зеленский сделал заявление о новой трехсторонней встрече

Зеленский сделал заявление о новой трехсторонней встрече

Ua ru
Дата публикации 4 марта 2026 21:06
Зеленский сказал, когда состоится трехсторонняя встреча Украины, РФ и США
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский сообщил, когда состоится очередная трехсторонняя встреча Украины, США и России. Он отметил, что новый раунд переговоров состоится, когда ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке позволит это сделать.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского в среду, 4 марта.

Читайте также:

Зеленский о новой трехсторонней встрече

Глава государства проинформировал, что говорил сегодня с секретарем СНБО Рустемом Умеровым — по его коммуникации с американской стороной.

Зеленский отметил, что Украина продолжает фактически в ежедневном режиме общаться с Америкой. По его словам, сейчас из-за ситуации вокруг Ирана еще нет необходимых сигналов для трехсторонней встречи.

Однако, как отметил лидер, как только ситуация с безопасностью и общий политический контекст позволят продолжить именно ту, трехстороннюю, дипломатическую работу, это будет сделано. Украина к этому готова.

"Я благодарен разведке, Офису, всем вовлеченным службам за шаги для того, чтобы были возможны дальнейшие обмены пленных. Мы работаем, чтобы вернуть всех наших людей домой из российского плена. Надеемся на хорошие новости", — подытожил Зеленский.

Заява Зеленського про новий раунд тристоронніх перемовин
Скриншот сообщения Зеленского/Facebook

Трехсторонние переговоры — что известно о новой встрече

Недавно Зеленский сообщал о подготовке нового раунда переговоров с участием Украины, США и России. По его словам, консультации предварительно планировались на 5-6 марта. Сначала встречу хотели провести в Абу-Даби, однако из-за активных боевых действий локацию могут изменить — окончательного решения пока нет.

Глава государства также отреагировал на предположение о возможном выходе России из переговоров в случае отказа Украины уступать территории Донбасса. Он подчеркнул, что позиция Киева относительно территориальной целостности остается неизменной.

Кроме этого, президент очертил страны, которые могли бы стать площадкой для нейтрального диалога с Москвой, в частности Австрию, Ватикан и Турцию.

Владимир Зеленский США переговоры Россия мирные переговоры мирное соглашение
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
