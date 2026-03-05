МИД Азербайджана осудил удары иранских БпЛА по стране

Беспилотник Arash-2. Фото: кадр из видео

Азербайджан заявил об атаке иранских беспилотников, из-за которой ранения получили двое гражданских. Известно, что под атаку попал аэропорт и школа.

Об этом пишет Новини.LIVE. ссылаясь на Reuters.

Реклама

Читайте также:

Иранские дроны ударили по гражданским объектам Азербайджана

По информации МИД Азербайджана, ударные беспилотники прилетели со стороны Ирана, и последствия зафиксировали в двух разных точках. В одном случае БпЛА попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня. В другом — беспилотник упал вблизи школьного здания в селе Шекерабад. Ведомство подтвердило, что в результате этих инцидентов ранения получили двое гражданских.

"Министерство иностранных дел сообщило, что в результате нападений два человека получили ранения. Там также отметили, что Азербайджан вызвал посла Ирана, и что страна оставляет за собой право на меры мести", — сообщил источник МИД в комментарии для Reuters.

Отдельно указывается на разногласия относительно типа беспилотника. По информации, которую распространяют СМИ и обсуждают в сети, удар по Азербайджану могли осуществить не "Шахедом", а дальнобойным БпЛА Arash-2, однако официального подтверждения этой версии пока не было.

Между тем обострение боевых действий на Ближнем Востоке повлияет и на переговорный трек для Украины. Владимир Зеленский сказал, когда возобновят переговоры.

Отдельно глава государства комментировал риски поставок ПВО для Украины из-за войны в Иране.