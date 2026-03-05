Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Азербайджан сообщил о прилетах после атаки из Ирана

Азербайджан сообщил о прилетах после атаки из Ирана

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 12:10
МИД Азербайджана осудил удары иранских БпЛА по стране
Беспилотник Arash-2. Фото: кадр из видео

Азербайджан заявил об атаке иранских беспилотников, из-за которой ранения получили двое гражданских. Известно, что под атаку попал аэропорт и школа. 

Об этом пишет Новини.LIVE. ссылаясь на Reuters.

Реклама
Читайте также:

Иранские дроны ударили по гражданским объектам Азербайджана

По информации МИД Азербайджана, ударные беспилотники прилетели со стороны Ирана, и последствия зафиксировали в двух разных точках. В одном случае БпЛА попал в здание терминала аэропорта Нахичеваня. В другом — беспилотник упал вблизи школьного здания в селе Шекерабад. Ведомство подтвердило, что в результате этих инцидентов ранения получили двое гражданских.

"Министерство иностранных дел сообщило, что в результате нападений два человека получили ранения. Там также отметили, что Азербайджан вызвал посла Ирана, и что страна оставляет за собой право на меры мести", — сообщил источник МИД в комментарии для Reuters.

Отдельно указывается на разногласия относительно типа беспилотника. По информации, которую распространяют СМИ и обсуждают в сети, удар по Азербайджану могли осуществить не "Шахедом", а дальнобойным БпЛА Arash-2, однако официального подтверждения этой версии пока не было.

Между тем обострение боевых действий на Ближнем Востоке повлияет и на переговорный трек для Украины. Владимир Зеленский сказал, когда возобновят переговоры.

Отдельно глава государства комментировал риски поставок ПВО для Украины из-за войны в Иране.

Иран аэропорты Азербайджан дроны школа
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации