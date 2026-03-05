Відео
США і союзники можуть скоротити передачу ППО та допомоги Україні

США і союзники можуть скоротити передачу ППО та допомоги Україні

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 10:11
Зеленський побоюється скорочення допомоги союзників через війну в Ірані
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський заявив, що через війну на Близькому Сході з'явилися ризики для постачання Україні систем ППО та ракет-перехоплювачів, якщо операція затягнеться. Водночас й сам Іран навряд зможе підтримувати Росію у тих об'ємах, як раніше. 

Про це пише Новини.LIVE з посиланням на заяву Володимира Зеленського в інтерв'ю для Rai Italia.

Зеленський побоюється скорочення передачі засобів ППО від партнерів

Володимир Зеленський в інтерв'ю Rai Italia заявив, що тиск на Іран зменшує його можливості напряму допомагати Росії зброєю, однак раніше передані ліцензії дозволяють РФ самостійно виробляти ракети й дрони.

Окремо він попередив про можливі зміни американських пріоритетів у наданні Україні ППО на тлі тривалої операції на Близькому Сході.

"Є занепокоєння через сигнали від Сполучених Штатів Америки, публічні і непублічні, які говорять про продовження цієї військової операції, і що у звʼязку із цим вони будуть розраховувати на додаткові системи ППО для себе і союзників. І також будуть ретельно дивитися на можливості своїх виробництв РАС-2, РАС-3: це ракети-перехоплювачі для "Петріотів". Тобто занепокоєння таке, що в разі довгої війни Америка може зменшити поставки протиповітряної оборони, ракет для ППО для України", — сказав Зеленський.

Проте, президент зазначив, що збивати іранські дрони ракети для Patriot нераціонально, бо вони дорогі та й кількість їх занадто мала проти безпілотників. Водночас Україна має значний досвід у збитті, тому Володимир Зеленський припустив, що можна було б провести "обмін". 

"Для людей нічого не шкода, зрозуміло, але в них просто немає стільки ракет. Тому їм потрібні дрони-перехоплювачі, які є в нас. А в нас є дефіцит ракет РАС-2, РАС-3. Тому, якщо говорити про обмін технологіями, обмін зброєю, я думаю, наша країна буде відкрита для цього", — зауважив глава держави.

Партнери хочуть застосувати досвід України на практиці

За його словами, ці країни звертаються по український практичний досвід і просять експертизу, а Київ готовий її надати.

"Вони хочуть від нас експертизу. Ми відкриті. Якщо їхні представники приїдуть, ми експертизу дамо. Тим більше що є запит від європейців і від Сполучених Штатів Америки. До нас є запити, що треба з партнерами з Близького Сходу поділитися досвідом", — пояснив Володимир Зеленський.

Також про вплив на постачання допомоги від Ірану для Росії висловлювався Марк Рютте. 

Раніше Володимир Зеленський заявляв, що не отримував від партнерів сигналів, що Україні будуть скорочувати допомогу через бойові дії на Близькому Сході.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
