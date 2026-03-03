Зеленський заявив про можливий дефіцит ППО в Україні

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в Україні може бути дефіцит протиповітряної оборони (ППО) через війну на Близькому Сході. Водночас глава держави зазначив, що Україна готова ділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Володимира Зеленського у вівторок, 3 березня.

Зеленський про нестачу ППО через війну на Близькому Сході

Президент Зеленський зауважив, що через війну на Близькому Сході може виникнути нестача ППО.

Український лідер зазначив, що держава системно працює над посиленням протиповітряної оборони. Однак, засобів для захисту неба може не вистачати через глобальні виклики.

Крім того, Зеленський наголосив, що навіть за найскладніших обставин українці повинні бути впевненими у стабільності енергопостачання.

"Люди наші, якщо війна не закінчиться, повинні бути впевненими, що в них буде світло з усіма викликами. Повинні знати про це. Нам всім потрібно працювати. А не говорити, що це неможливо. У нас немає іншого виходу. У нас немає слова "неможливо", — пояснив лідер.

Зеленський про співпрацю з країнами Близького Сходу

Президент Зеленський заявив, що Україна готова ділитися досвідом, але не дефіцитною зброєю.

Глава держави зазначив, що наразі перебуває в постійному контакті з представниками країн Близького Сходу. Держави регіону зацікавлені в українському досвіді протидії ракетним та дроновим ударам.

За словами Зеленського, Україна готова ділитися експертизою, проводити навчання та тренування, однак не може передавати озброєння.

"Якщо лідерам Близького Сходу вдасться домовитись з Путіним, вони в хороших економічних відносинах, як мінімум економічних, домовляться з ними про припинення вогню. Тоді ті хлопці, які сьогодні захищають наше небо, можуть поїхати й захистити або навчити, як захиститися від іранських атак. А якщо у нас летять ракети, ну, при всій повазі, ми тут і ми будемо захищати нашу державу", — сказав президент.

Водночас він припустив, що можливий взаємовигідний обмін:

"Якщо партнери нададуть Україні ракети до систем Patriot (PAC-3), Київ може передати їм перехоплювачі для боротьби з дронами. За його словами, такі рішення залежатимуть від роботи команд і конкретних домовленостей".

Зеленський про використання Росією війни на Близькому Сході

Президент України зазначив, що Росія намагатиметься заробити на нафтовій кризі. Однак за його словами, її експорт можна обмежити санкціями.

Зеленський пояснив, що Москва використовуватиме нестабільність на Близькому Сході для збільшення доходів від експорту нафти та зіграє на можливому зростанні світових цін. Водночас він додав, що існують механізми, здатні зменшити обсяги російського експорту. Зокрема, обмеження проти танкерів.

"Санкції на танкери, на компанію, на суб'єктів перевезення вантажів, санкції на капітанів, на команди. І можливість, щоб ці танкери потім не відпускалися, була можливість побороти танкерний флот. Не весь, безумовно, це дуже складно зробити, але більшість танкерів", — резюмував глава держави.

Нещодавно Зеленський пояснив, як операція США та Ізраїлю вплине на постачання допомоги для України. Він зазначив, що наразі зарано робити висновки.

Своєю чергою, у США також пояснили, як війна на Близькому Сході може вплинути на підтримку України. Звучали тривожні прогнози та ризики.

Нагадаємо, що 3 березня Володимир Зеленський провів розмову з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів. Лідери обговорили ситуацію на Близькому Сході та в регіоні Затоки.