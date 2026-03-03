Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ щодо ситуації на Близькому Сході

Зеленський обговорив з лідером ОАЕ ситуацію на Близькому Сході
Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 3 березня, провів розмову з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони обговорили основні аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.
Розмова Зеленського з лідером ОАЕ
Український лідер висловив співчуття Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну через загибель людей від іранських атак.
Лідер ОАЕ повідомив, що режим Ірану завдає ударів не лише по військових обʼєктах, а буквально по всьому.
"Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя — це спільний пріоритет для всіх у світі", — додав Зеленський.
Ситуація на Близькому Сході
Очільниця Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що хаос у світі відбувається через російський напад на Україну.
А у ніч проти 3 березня Іран вдарив по посольству США в Ер-Ріяді. Американський лідер Дональд Трамп анонсував помсту.
Раніше Зеленський наголошував, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу. Також глава держави заявляв, що бойові дії в Ірані дозволять російському главі Путіну побачити, чим насправді закінчується диктатура.
До операції проти Ірану можуть долучитися Німеччина, Франція та Велика Британія.
