Головна Новини дня Зеленський обговорив з лідером ОАЕ ситуацію на Близькому Сході

Зеленський обговорив з лідером ОАЕ ситуацію на Близькому Сході

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 13:14
Зеленський провів розмову з президентом ОАЕ щодо ситуації на Близькому Сході
Володимир Зеленський. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Український лідер Володимир Зеленський у вівторок, 3 березня, провів розмову з президентом Обʼєднаних Арабських Еміратів Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном. Сторони обговорили основні аспекти ситуації на Близькому Сході та в регіоні Затоки.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Розмова Зеленського з лідером ОАЕ

Український лідер висловив співчуття Мухаммаду бін Заїду Аль Нагаяну через загибель людей від іранських атак.

Лідер ОАЕ повідомив, що режим Ірану завдає ударів не лише по військових обʼєктах, а буквально по всьому.

"Ми обговорили, як можемо допомогти в цій ситуації та підтримати захист життя. Домовилися, що команди працюватимуть над цим. Захист життя — це спільний пріоритет для всіх у світі", — додав Зеленський.

null
Допис Зеленського. Фото: скриншот

Ситуація на Близькому Сході

Очільниця Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні заявила, що хаос у світі відбувається через російський напад на Україну.

А у ніч проти 3 березня Іран вдарив по посольству США в Ер-Ріяді. Американський лідер Дональд Трамп анонсував помсту.

Раніше Зеленський наголошував, що Україна готова допомогти країнам Близького Сходу. Також глава держави заявляв, що бойові дії в Ірані дозволять російському главі Путіну побачити, чим насправді закінчується диктатура.

До операції проти Ірану можуть долучитися Німеччина, Франція та Велика Британія

Володимир Зеленський Іран Україна ОАЕ обстріли
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
