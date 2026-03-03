Відео
Україна
Головна Новини дня Військова операція проти Ірану — які цілі в Білого дому

Військова операція проти Ірану — які цілі в Білого дому

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 00:31
Операція проти Ірану — у Білому домі назвали цілі
Керолайн Левітт. Фото: AP/Ben Curtis

Під час операції проти Ірану США планують знищити ракети та ракетну промисловість противника. Ще однією метою є ураження іранських ВМС.

Про це йдеться у списку, який оприлюднила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
У Білому домі оприлюднили перелік цілей операції проти Ірану
Скриншот повідомлення Керолайн Левітт

Цілі операції проти Ірану 

Американці хочуть, щоб в Ірану не залишилося можливості виготовляти та використовувати саморобні вибухівки або придорожні бомби. У списку зазначається, що "терористичних поплічників режиму" треба позбавити змоги дестабілізувати ситуацію в регіоні та світі, зокрема атакувати сили США. Також ціллю операції є гарантування того, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

"Запобігання загрозам цього радикальному режиму та його терористичних лідерів Америці та нашим ключовим інтересам національної безпеки є чіткою та необхідною ціллю", — йдеться в повідомленні Керолайн Левітт. 

Раніше президент США Дональд Трамп висловився щодо мети іранської операції. Він заявив, що така кампанія необхідна, аби зменшити колосальну загрозу для Америки.

Також американський лідер анонсував посилення ударів по Ірану. За його словами, найбільша хвиля атак попереду.

США Іран Ізраїль війна Білий дім
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
