Війна в Ірані — Трамп анонсував посилення ударів з боку США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив, що американські військові завдають потужних ударів по Ірану. Водночас він наголосив, що "велика хвиля" атак ще попереду.

Про це американський президент заявив в інтерв'ю телеканалу CNN, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

США планує посилити удари по Ірану

Трамп повідомив, що США активно застосовують свої збройні сили проти Ірану, однак наймасштабніші удари ще не розпочалися.

"Ми розносимо їх вщент. Думаю, усе відбувається дуже добре. Це дуже потужно. У нас найкраща армія у світі, і ми її використовуємо", — заявив американський лідер.

Крім того, Трамп заявив, що США щось більше, ніж просто ведуть військову операцію, аби допомогти іранцям повернути контроль над своєю країною.

"Ми справді це робимо. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. Зараз небезпечно виходити назовні", — попередив очільник Білого дому.

За словами президента, ситуація може ще більше загостритися найближчим часом.

"Ми ще навіть не починали завдавати по них серйозних ударів. Велика хвиля ще навіть не почалася. Найбільша — вже скоро", — сказав Трамп.

Яку зброю використовує США проти Ірану

Центральне командування США (CENTCOM) оприлюднило перелік озброєння, яке застосовується у війні проти Ірану.

Основну ударну силу становлять стелс-бомбардувальники B-2, які завдають ударів 900-кілограмовими та 2000-фунтовими бомбами по об'єктах балістичних ракет. Також уперше в бойових умовах використані ударні безпілотники LUCAS — недорогі дрони-камікадзе, створені за зразком іранських Shahed.

У бойових діях задіяні авіаносці USS Abraham Lincoln та USS Gerald R. Ford, есмінці класу Arleigh Burke із крилатими ракетами Tomahawk, а також винищувачі F-16, F/A-18, F-22 і F-35. Для придушення ППО та електронних систем застосовуються літаки радіоелектронної боротьби EA-18G Growler.

Крім того, США використовують системи протиракетної оборони Patriot і THAAD для перехоплення іранських ракет і дронів, безпілотники MQ-9 Reaper, ракетні комплекси HIMARS, літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS і масштабну систему дозаправки в повітрі та на морі.

Інші заяви Трампа щодо Ірану

У суботу, 28 лютого, президент США оголосив про старт військової операції проти Ірану. За його словами, активна фаза бойових дій може тривати приблизно чотири тижні.

Американський лідер також заявив, що вже має кандидатури на посаду майбутнього керівника Ірану, однак конкретних імен не назвав.

Також Трамп повідомив про знищення дев'яти іранських військових кораблів у межах операції на Близькому Сході та попередив про підготовку нових ударів.

Крім того, 2 березня очільник Білого дому закликав іранських військових скласти зброю. В обмін на це американський лідер пообіцяв їм повний імунітет.