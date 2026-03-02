Война в Иране — Трамп заявил об усиление ударов США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные наносят мощные удары по Ирану. В то же время он подчеркнул, что "большая волна" атак еще впереди.

Об этом американский президент заявил в интервью телеканалу CNN, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

США планирует усилить удары по Ирану

Трамп сообщил, что США активно применяют свои вооруженные силы против Ирана, однако самые масштабные удары еще не начались.

"Мы разносим их вдребезги. Думаю, все происходит очень хорошо. Это очень мощно. У нас лучшая армия в мире, и мы ее используем", — заявил американский лидер.

Кроме того, Трамп заявил, что США нечто большее, чем просто ведут военную операцию, чтобы помочь иранцам вернуть контроль над своей страной.

"Мы действительно это делаем. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. Сейчас опасно выходить наружу", — предупредил глава Белого дома.

По словам президента, ситуация может еще больше обостриться в ближайшее время.

"Мы еще даже не начинали наносить по ним серьезные удары. Большая волна еще даже не началась. Самая большая - уже скоро", — сказал Трамп.

Какое оружие использует США против Ирана

Центральное командование США (CENTCOM) обнародовало перечень вооружения, которое применяется в войне против Ирана.

Основную ударную силу составляют стелс-бомбардировщики B-2, которые наносят удары 900-килограммовыми и 2000-фунтовыми бомбами по объектам баллистических ракет. Также впервые в боевых условиях использованы ударные беспилотники LUCAS - недорогие дроны-камикадзе, созданные по образцу иранских Shahed.

В боевых действиях задействованы авианосцы USS Abraham Lincoln и USS Gerald R. Ford, эсминцы класса Arleigh Burke с крылатыми ракетами Tomahawk, а также истребители F-16, F/A-18, F-22 и F-35. Для подавления ПВО и электронных систем применяются самолеты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler.

Кроме того, США используют системы противоракетной обороны Patriot и THAAD для перехвата иранских ракет и дронов, беспилотники MQ-9 Reaper, ракетные комплексы HIMARS, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения AWACS и масштабную систему дозаправки в воздухе и на море.

Другие заявления Трампа по Ирану

В субботу, 28 февраля, президент США объявил о старте военной операции против Ирана. По его словам, активная фаза боевых действий может продлиться примерно четыре недели.

Американский лидер также заявил, что уже имеет кандидатуры на должность будущего руководителя Ирана, однако конкретных имен не назвал.

Также Трамп сообщил об уничтожении девяти иранских военных кораблей в рамках операции на Ближнем Востоке и предупредил о подготовке новых ударов.

Кроме того, 2 марта глава Белого дома призвал иранских военных сложить оружие. В обмен на это американский лидер пообещал им полный иммунитет.