CША завдали ударів по ІДІЛ в Нігерії — Трамп зробив заяву

CША завдали ударів по ІДІЛ в Нігерії — Трамп зробив заяву

Ua ru
Дата публікації: 26 грудня 2025 08:26
США атакували ІДІЛ у Нігерії за наказом Трампа — що відомо
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Війська США завдали авіаударів по позиціях терористичного угруповання ІДІЛ на північному заході Нігерії. Причиною атаки стали численні напади бойовиків на мирне населення, зокрема на християнські громади регіону.

Про це заявив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Читайте також:

США атакували бойовиків ІДІЛ у Нігерії

Очільник Білого дому повідомив, що вночі 26 грудня за його наказом війська США завдали ударів по бойовикам, які переслідували та вбивали християн.

"Я вже попереджав цих терористів, що якщо вони не припинять вбивства християн, то заплатять за це в пеклі, і сьогодні вночі це сталося. Військовий департамент завдав численних точних ударів, на які здатні лише Сполучені Штати. Під моїм керівництвом наша країна не дозволить радикальному ісламському тероризму процвітати", — написав Трамп.

В Африканському командуванні Збройних сил США (AFRICOM) підтвердили проведення операції, зазначивши, що внаслідок ударів було ліквідовано декількох бойовиків ІДІЛ.

"Нехай Бог благословить наших військових, і щасливого Різдва Христового всім, включаючи загиблих терористів, яких буде набагато більше, якщо вони продовжуватимуть вбивати християн", — додав Трамп.

США вдарила по ІДІЛ
Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот з Truth Social

Нагадаємо, американські війська розпочали операцію проти ІДІЛ у Сирії.

Це стало відповіддю на вбивство терористами двох бійців США та перекладача на території непідконтрольній уряду Сирії.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
