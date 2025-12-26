Видео
Главная Новости дня США нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии — Трамп сделал заявление

США нанесли удары по ИГИЛ в Нигерии — Трамп сделал заявление

Ua ru
Дата публикации 26 декабря 2025 08:26
США атаковали ИГИЛ в Нигерии по приказу Трампа — что известно
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Войска США нанесли авиаудары по позициям террористической группировки ИГИЛ на северо-западе Нигерии. Причиной атаки стали многочисленные нападения боевиков на мирное население, в частности на христианские общины региона.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Читайте также:

США атаковали боевиков ИГИЛ в Нигерии

Глава Белого дома сообщил, что ночью 26 декабря по его приказу войска США нанесли удары по боевикам, которые преследовали и убивали христиан.

"Я уже предупреждал этих террористов, что если они не прекратят убийства христиан, то заплатят за это в аду, и сегодня ночью это произошло. Военный департамент нанес многочисленные точные удары, на которые способны только Соединенные Штаты. Под моим руководством наша страна не позволит радикальному исламскому терроризму процветать", — написал Трамп.

В Африканском командовании Вооруженных сил США (AFRICOM) подтвердили проведение операции, отметив, что в результате ударов были ликвидированы несколько боевиков ИГИЛ.

"Пусть Бог благословит наших военных, и счастливого Рождества Христова всем, включая погибших террористов, которых будет гораздо больше, если они будут продолжать убивать христиан", — добавил Трамп.

США вдарила по ІДІЛ
Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот с Truth Social

Напомним, американские войска начали операцию против ИГИЛ в Сирии.

Это стало ответом на убийство террористами двух бойцов США и переводчика на территории неподконтрольной правительству Сирии.

США Дональд Трамп Нигерия террористы ИГИЛ
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
