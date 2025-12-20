Видео
Найдем и убьем — Пентагон начал операцию против ИГИЛ в Сирии

Найдем и убьем — Пентагон начал операцию против ИГИЛ в Сирии

Дата публикации 20 декабря 2025 05:33
США наносят массированные удары по ИГИЛ — месть за убийство американских военных и переводчика
Воздушные силы США. Иллюстративное фото: US Army

Соединенные Штаты начали военную операцию под кодовым названием "Удар Ястреба". Американские силы начали методично уничтожать инфраструктуру, склады с оружием и живая сила боевиков ИГИЛ в Сирии.

Об этом официально объявил глава Пентагона Пит Хэгсет в сети X.

Читайте также:

Объявление мести

Найдем и убьем — Пентагон начал операцию против ИГИЛ в Сирии - фото 1
Сообщение о спецоперации США в Сирии против ИГИЛ Пита Хэгсета. Фото: Скриншот

Военная операция Штатов стала ответом на трагедию, когда из-за засады террориста ИГИЛ на неподконтрольной правительству Сирии территории были убиты два бойца США и переводчик.

Министр войны США не подбирал слов. Он четко дал понять: это карательная миссия.

"Это не начало войны — это объявление мести", — подчеркнул Хэгсет.

Он обратился к боевикам с прямым предупреждением:

"Соединенные Штаты будут преследовать вас, найдут вас и безжалостно убьют. Сегодня мы преследовали и убивали наших врагов. Многих из них. И мы будем продолжать".

Подтверждение военных

Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) официально подтвердило начало атаки. Авиация и спецподразделения уже работают по объектам террористов. Цель — полная ликвидация возможностей группировки в регионе.

Реакция Трампа

Найдем и убьем — Пентагон начал операцию против ИГИЛ в Сирии - фото 2
Реакция Трампа на спецоперацию против ИГИЛ. Фото: Скриншот

Президент Дональд Трамп поддержал действия военных. Он заявил об "очень мощных ударах" по опорным пунктам врага.

Трамп назвал Сирию местом, которое "залито кровью" и имеет кучу проблем. Но, по мнению американского лидера, у этого региона может быть светлое будущее — при одном условии: если ИГИЛ будет уничтожено физически.

Напомним, 13 декабря, боевик ИГИЛ в Сирии устроил засаду и убил двух американских солдат и переводчика. После случившегося президент США Дональд Трамп пообещал ответный серьезный удар.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский подписал документ о восстановлении дипломатических отношений с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа.

США Сирия военная операция ИГИЛ
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
