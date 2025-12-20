США наносят массированные удары по ИГИЛ — месть за убийство американских военных и переводчика

Найдем и убьем — Пентагон начал операцию против ИГИЛ в Сирии
Соединенные Штаты начали военную операцию под кодовым названием "Удар Ястреба". Американские силы начали методично уничтожать инфраструктуру, склады с оружием и живая сила боевиков ИГИЛ в Сирии.
Об этом официально объявил глава Пентагона Пит Хэгсет в сети X.
Объявление мести
Военная операция Штатов стала ответом на трагедию, когда из-за засады террориста ИГИЛ на неподконтрольной правительству Сирии территории были убиты два бойца США и переводчик.
Министр войны США не подбирал слов. Он четко дал понять: это карательная миссия.
"Это не начало войны — это объявление мести", — подчеркнул Хэгсет.
Он обратился к боевикам с прямым предупреждением:
"Соединенные Штаты будут преследовать вас, найдут вас и безжалостно убьют. Сегодня мы преследовали и убивали наших врагов. Многих из них. И мы будем продолжать".
Подтверждение военных
Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM) официально подтвердило начало атаки. Авиация и спецподразделения уже работают по объектам террористов. Цель — полная ликвидация возможностей группировки в регионе.
Реакция Трампа
Президент Дональд Трамп поддержал действия военных. Он заявил об "очень мощных ударах" по опорным пунктам врага.
Трамп назвал Сирию местом, которое "залито кровью" и имеет кучу проблем. Но, по мнению американского лидера, у этого региона может быть светлое будущее — при одном условии: если ИГИЛ будет уничтожено физически.
Напомним, 13 декабря, боевик ИГИЛ в Сирии устроил засаду и убил двух американских солдат и переводчика. После случившегося президент США Дональд Трамп пообещал ответный серьезный удар.
