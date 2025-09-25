Зеленский заявил, что Украина и Сирия подписали коммюнике о возобновлении дипломатии

Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Во время встречи страны подписали документ о восстановлении дипломатических отношений.

Об этом в Telegram сообщает президент Владимир Зеленский и канал МИД Украины.

Реклама

Читайте также:

Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения

"Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что во время переговоров стороны подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", — добавил глава государства.

Между тем в МИД Украины тоже подтвердили, что в присутствии Зеленского и аш-Шараа министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейдани подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Андрей Сибига и Асаад аш-Шейдани подписывают коммюнике. Фото: МИД Украины / Telegram

Также в министерстве напомнили, почему между странами были приостановлены дипломатические отношения.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, при правлении Башара аль-Асада, после решения Сирийской Арабской Республики о признании т.н. "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Во время визита в Дамаск в конце декабря 2024 года, после падения режима Асада, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с новым руководством страны и допустил восстановление дипломатических отношений", — отметили в МИД.

Напомним, что в мае 2025 года ЕС снял экономические из Сирии, которые были введены 14 лет назад. Украина в свою очередь поддержала этот шаг.

Также мы писали, что в конце июня президент США Дональд Трамп тоже подписал указ о снятии санкций с Сирии.