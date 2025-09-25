Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусШтабПутешествияTravelТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Украина возобновила отношения с Сирией, — Зеленский

Украина возобновила отношения с Сирией, — Зеленский

Ua ru
Дата публикации 25 сентября 2025 00:14
Зеленский заявил, что Украина и Сирия подписали коммюнике о возобновлении дипломатии
Ахмед аш-Шараа и Владимир Зеленский. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Во время встречи страны подписали документ о восстановлении дипломатических отношений. 

Об этом в Telegram сообщает президент Владимир Зеленский и канал МИД Украины.

Реклама
Читайте также:

Украина и Сирия восстановили дипломатические отношения

"Сегодня Украина и Сирия подписали Совместное коммюнике о восстановлении дипломатических отношений. Рады этому важному шагу и готовы поддержать сирийский народ на пути к стабильности", — заявил Зеленский.

Также он рассказал, что во время переговоров стороны подробно обсудили перспективные области для развития сотрудничества, угрозы безопасности для обеих стран и важность противодействия им.

"Договорились строить отношения на основе взаимного уважения и доверия", — добавил глава государства.

Между тем в МИД Украины тоже подтвердили, что в присутствии Зеленского и аш-Шараа министры иностранных дел Андрей Сибига и Асаад аш-Шейдани подписали коммюнике об установлении дипломатических отношений.

Зеленский заявил, что Украина и Сирия подписали коммюнике о возобновлении дипломатии - фото 1
Андрей Сибига и Асаад аш-Шейдани подписывают коммюнике. Фото: МИД Украины / Telegram

Также в министерстве напомнили, почему между странами были приостановлены дипломатические отношения.

"Украина разорвала дипломатические отношения с Сирией в 2022 году, при правлении Башара аль-Асада, после решения Сирийской Арабской Республики о признании т.н. "независимости" временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях. Во время визита в Дамаск в конце декабря 2024 года, после падения режима Асада, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел переговоры с новым руководством страны и допустил восстановление дипломатических отношений", — отметили в МИД.

Напомним, что в мае 2025 года ЕС снял экономические из Сирии, которые были введены 14 лет назад. Украина в свою очередь поддержала этот шаг.

Также мы писали, что в конце июня президент США Дональд Трамп тоже подписал указ о снятии санкций с Сирии.

Владимир Зеленский Сирия Украина политики президент дипломатия
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации