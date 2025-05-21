Санкции против Сирии — ЕС снял экономические ограничения

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Европейский Союз снял экономические санкции с Сирии, которые были введены 14 лет назад. Украина приветствовала это решение и назвала такой шаг "новыми возможностями" для сирийского народа.

Соответствующее заявление опубликовало Министерство иностранных дел Украины 21 мая.

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Реакция МИД на снятие санкций с Сирии

В МИД заявили, что снятие экономических санкций с Сирии откроет дополнительные новые возможности для сирийского народа в процессе построения новой и мирной страны. В ведомстве убеждены, что в Сирии обеспечиваются права человека, достойные условия жизни и фундаментальные свободы для всех.

"Украина подтверждает настроенность на развитие двустороннего сотрудничества с Сирией на ключевых направлениях взаимодействия. Готовы продолжить поддержку сирийского народа на пути восстановления нормальной жизни в стране, в частности укрепление продовольственной безопасности страны благодаря гуманитарной инициативе Владимира Зеленского "Зерно из Украины" и специальной программе "Продовольствие из Украины", — говорится в заявлении.

Напомним, 20 мая ЕС одобрил новый пакет санкций против России. В то же время там заявили, что это не все ограничения и в ближайшее время будут новые.

Также о новых санкциях против теневого флота России объявила Великобритания. Их цель — усилить давление на военный, энергетический и финансовый секторы агрессора.