Санкції проти Сирії — ЄС зняв економічні обмеження

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Європейський Союз зняв економічні санкції із Сирії, які були запроваджені 14 років тому. Україна привітала це рішення і назвала такий крок "новими можливостями" для сирійського народу.

Відповідну заяву опублікувало Міністерство закордонних справ України 21 травня.

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Реакція МЗС на зняття санкцій із Сирії

У МЗС заявили, що зняття економічних санкцій із Сирії відкриє додаткові нові можливості для сирійського народу у процесу побудови нової та мирної країни. У відомстві переконані, що в Сирії забезпечуються права людини, гідні умови життя та фундаментальні свободи для всіх.

"Україна підтверджує налаштованість на розвиток двосторонньої співпраці із Сирією на ключових напрямах взаємодії. Готові продовжити підтримку сирійського народу на шляху відновлення нормального життя в країні, зокрема зміцнення продовольчої безпеки країни завдяки гуманітарній ініціативі Володимира Зеленського "Зерно з України" та спеціальній програмі "Продовольство з України", — йдеться у заяві.

Нагадаємо, 20 травня ЄС схвалив новий пакет санкцій проти Росії. Водночас там заявили, що це не всі обмеження і найближчим часом будуть нові.

Також про нові санкції проти тіньового флоту Росії оголосила Британія. Вони мають на меті посилити тиск на військовий, енергетичний та фінансовий сектори агресора.