Головна Новини дня Україна відновила відносини із Сирією, — Зеленський

Україна відновила відносини із Сирією, — Зеленський

Ua ru
Дата публікації: 25 вересня 2025 00:14
Зеленський заявив, що Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатії
Ахмед аш-Шараа та Володимир Зеленський. Фото: x.com/ZelenskyyUa

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Під час зустрічі країни підписали документ про відновлення дипломатичних відносин.

Про це у Telegram повідомляє президент Володимир Зеленський і канал МЗС України.

Читайте також:

Україна та Сирія відновили дипломатичні відносини

"Сьогодні Україна та Сирія підписали Спільне комюніке про відновлення дипломатичних відносин. Раді цьому важливому кроку й готові підтримати сирійський народ на шляху до стабільності", — заявив Зеленський.

Також він розповів, що під час перемовин сторони детально обговорили перспективні галузі для розвитку співпраці, безпекові загрози для обох країн та важливість протидії їм.

"Домовилися будувати відносини на основі взаємної поваги та довіри", — додав глава держави.

Тим часом у МЗС України теж підтвердили, що у присутності Зеленського та аш-Шараа міністри закордонних справ Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейдані підписали комюніке про встановлення дипломатичних відносин.

Зеленський заявив, що Україна та Сирія підписали комюніке про відновлення дипломатії - фото 1
Андрій Сибіга та Асаад аш-Шейдані підписують комюніке. Фото: МЗС України / Telegram

Також у міністерстві нагадали, чому між країнами було призупинено дипломатичні відносини.

"Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією у 2022 році, за правління Башара аль-Асада, після рішення Сирійської Арабської Республіки про визнання т.зв. "незалежності" тимчасово окупованих територій в Донецькій та Луганській областях. Під час візиту до Дамаска наприкінці грудня 2024 року, після падіння режиму Асада, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з новим керівництвом країни та допустив відновлення дипломатичних відносин", — зазначили у МЗС.

Нагадаємо, що у травні 2025 року ЄС зняв економічні із Сирії, які були запроваджені 14 років тому. Україна у свою чергу підтримала цей крок.

Також ми писали, що в кінці червня президент США Дональд Трамп теж підписав указ про зняття санкцій з Сирії.

Володимир Зеленський Сирія Україна політики президент дипломатія
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
