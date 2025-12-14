Трамп пообіцяв помститися ІДІЛ за вбивство двох солдатів у США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

У суботу, 13 грудня, бойовик ІДІЛ у Сирії влаштував засідку і вбив двох американських солдатів і перекладача. Після того, що сталося, президент США Дональд Трамп пообіцяв у відповідь серйозний удар.

Про це повідомляє CNN і сам Трамп опублікував пост у своїй соцмережі Truth Social.

Реклама

Читайте також:

Що сталося в Сирії

Представник МВС Сирії Нур Еддін аль-Баба повідомив, що напад стався в суботу вранці в регіоні Бадія. Там керівники коаліції сил під під проводом США та Сили внутрішньої безпеки Сирії здійснювали спільну поїздку.

Під час цього, в перестрілку з сирійськими та коаліційними військами вступив бойовик ІДІЛ. Унаслідок стрілянини загинули двоє солдатів США, цивільний перекладач і ще троє солдатів дістали поранення.

На ситуацію відреагував Дональд Трамп. У своєму пості він висловив слова співчуття загиблим та їхнім родинам, а також пригрозив вдарити по ІДІЛ.

"Це був напад ІДІЛ на США і Сирію в дуже небезпечному районі Сирії, який не повністю контролюється цим угрупованням. Президент Сирії Ахмед аш-Шара вкрай обурений і стурбований цим нападом. Буде дуже серйозний удар у відповідь", — написав Трамп.

Нагадаємо, у першій половині грудня стало відомо, що США мають намір запровадити умову в'їзду в країну. Зокрема, у мандрівників перевірятимуть публікації в соцмережах за останні 5 років.

Раніше ми писали, що 10 листопада Дональд Трамп зустрівся в Білому домі з новим главою Сирії Ахмедом аль-Шараа.