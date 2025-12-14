Трамп пообещал отомстить ИГИЛ за убийство двух солдат в США

Дональд Трамп. Фото: Reuters

В субботу, 13 декабря, боевик ИГИЛ в Сирии устроил засаду и убил двух американских солдат и переводчика. После случившегося президент США Дональд Трамп пообещал в ответ серьезный удар.

Об этом сообщает CNN и сам Трамп опубликовал пост в своей соцсети Truth Social.

Что случилось в Сирии

Представитель МВД Сирии Нур Эддин аль-Баба сообщил, что у нападение произошло в субботу утром в регионе Бадия. Там руководители коалиции сил под во главенстве с США и Силы внутренний безопасности Сирии совершали совместную поездку.

Во время этого, в перестрелку с сирийскими и коалиционными войсками вступил боевик ИГИЛ. В результате стрельбы погибли двое солдат США, гражданский переводчик и еще трое солдат получили ранения.

На ситуацию отреагировал Дональд Трамп. В своем посте он высказал слова соболезнования погибшим и их семьям, а также пригрозил ударить по ИГИЛ.

"Это было нападение ИГИЛ на США и Сирию в очень опасном районе Сирии, который не полностью контролируется этой группировкой. Президент Сирии Ахмед аш-Шара крайне возмущен и обеспокоен этим нападением. Последует очень серьезный ответный удар", — написал Трамп.

Напомним, в первой половине декабря стало известно, что США намерены ввести условие въезда в страну. В частности, у путешественников будут проверять публикации в соцсетях за последние 5 лет.

Ранее мы писали, что 10 ноября Дональд Трамп встретился в Белом доме с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа.