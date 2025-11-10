Видео
Видео

В США стартовала встреча Трампа с лидером Сирии — видео

Ua ru
Дата публикации 10 ноября 2025 19:04
обновлено: 19:37
В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Сирии аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп. Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

В Белом доме стартовала встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Она проходит в закрытом режиме.

Об этом говорится в видео, которое распространили в сети в понедельник, 10 ноября.

Читайте также:

Встреча Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа

Встреча лидеров в Белом доме проходит без торжеств и прессы.

Во время переговоров аш-Шараа планирует подписать соглашение о вступлении Сирии в возглавляемую США коалицию, ведущую борьбу против террористической группировки ИГИЛ.

Отметим, что 8 ноября Госдеп США исключил лидера Сирии из списка террористов

Напомним, недавно Трамп сообщил, что США не будут участвовать в саммите G20. Он состоится в Южной Африке.

Ранее лидер США объяснил, что не проводит встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку РФ не хочет останавливать войну.

