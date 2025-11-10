В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Сирии аш-Шараа

В США стартовала встреча Трампа с лидером Сирии — видео
В Белом доме стартовала встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Она проходит в закрытом режиме.
Об этом говорится в видео, которое распространили в сети в понедельник, 10 ноября.
Встреча Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа
Встреча лидеров в Белом доме проходит без торжеств и прессы.
Во время переговоров аш-Шараа планирует подписать соглашение о вступлении Сирии в возглавляемую США коалицию, ведущую борьбу против террористической группировки ИГИЛ.
Отметим, что 8 ноября Госдеп США исключил лидера Сирии из списка террористов
Напомним, недавно Трамп сообщил, что США не будут участвовать в саммите G20. Он состоится в Южной Африке.
Ранее лидер США объяснил, что не проводит встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку РФ не хочет останавливать войну.
