В Белом доме началась встреча Трампа с президентом Сирии аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа и Дональд Трамп. Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

В Белом доме стартовала встреча лидера Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа. Она проходит в закрытом режиме.

Об этом говорится в видео, которое распространили в сети в понедельник, 10 ноября.

Реклама

Читайте также:

Встреча Дональда Трампа с Ахмедом аш-Шараа

Встреча лидеров в Белом доме проходит без торжеств и прессы.

Во время переговоров аш-Шараа планирует подписать соглашение о вступлении Сирии в возглавляемую США коалицию, ведущую борьбу против террористической группировки ИГИЛ.

Отметим, что 8 ноября Госдеп США исключил лидера Сирии из списка террористов

Напомним, недавно Трамп сообщил, что США не будут участвовать в саммите G20. Он состоится в Южной Африке.

Ранее лидер США объяснил, что не проводит встречу с российским диктатором Владимиром Путиным, поскольку РФ не хочет останавливать войну.