У Білому домі розпочалася зустріч Трампа з президентом Сирії аш-Шараа

У США стартувала зустріч Трампа з лідером Сирії — відео
У Білому домі стартувала зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Вона проходить у закритому режимі.
Про це йдеться у відео, яке поширили в мережі у понеділок, 10 листопада.
Зустріч Дональда Трампа з Ахмедом аш-Шараа
Зустріч лідерів у Білому домі відбувається без урочистостей та преси.
Під час переговорів аш-Шараа планує підписати угоду про вступ Сирії до очолюваної США коаліції, що веде боротьбу проти терористичного угруповання ІДІЛ.
Зазначимо, що 8 листопада Держдеп США виключив лідера Сирії зі списку терористів
Нагадаємо, нещодавно Трамп повідомив, що США не братимуть участі в саміті G20. Він відбудеться в Південній Африці.
Раніше лідер США пояснив, що не проводить зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки РФ не хоче зупиняти війну.
Читайте Новини.LIVE!