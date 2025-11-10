У Білому домі розпочалася зустріч Трампа з президентом Сирії аш-Шараа

Ахмед аш-Шараа і Дональд Трамп. Фото: Saudi Press Agency/Handout via REUTERS

У Білому домі стартувала зустріч лідера Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа з президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа. Вона проходить у закритому режимі.

Про це йдеться у відео, яке поширили в мережі у понеділок, 10 листопада.

Зустріч Дональда Трампа з Ахмедом аш-Шараа

Зустріч лідерів у Білому домі відбувається без урочистостей та преси.

Під час переговорів аш-Шараа планує підписати угоду про вступ Сирії до очолюваної США коаліції, що веде боротьбу проти терористичного угруповання ІДІЛ.

Зазначимо, що 8 листопада Держдеп США виключив лідера Сирії зі списку терористів

Нагадаємо, нещодавно Трамп повідомив, що США не братимуть участі в саміті G20. Він відбудеться в Південній Африці.

Раніше лідер США пояснив, що не проводить зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним, оскільки РФ не хоче зупиняти війну.