Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Знайдемо і вб’ємо — Пентагон почав операцію проти ІДІЛ в Сирії

Знайдемо і вб’ємо — Пентагон почав операцію проти ІДІЛ в Сирії

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 05:33
США завдають масованих ударів по ІДІЛ — помста за вбивство американських військових та перекладача
Повітряні сили США. Ілюстративне фото: US Army

Сполучені Штати розпочали військову операцію під кодовою назвою "Удар Яструба". Американські сили почали методично знищувати інфраструктуру, склади зі зброєю та жива сила бойовиків ІДІЛ у Сирії.

Про це офіційно оголосив глава Пентагону Піт Гегсет у мережі X.

Реклама
Читайте також:

Оголошення помсти

Знайдемо і вб’ємо — Пентагон почав операцію проти ІДІЛ в Сирії - фото 1
Повідомлення про спецоперацію США в Сирії проти ІДІЛ Піта Гегсета. Фото: Скриншот

Військова операція Штатів стала відповіддю на трагедію, коли через засідку терориста ІДІЛ на непідконтрольній уряду Сирії території було вбито двох бійців США та перекладача.

Міністр війни США не добирав слів. Він чітко дав зрозуміти: це каральна місія.

"Це не початок війни — це оголошення помсти", — наголосив Гегсет.

Він звернувся до бойовиків із прямим попередженням:

"Сполучені Штати будуть переслідувати вас, знайдуть вас і безжально вб'ють. Сьогодні ми переслідували й вбивали наших ворогів. Багатьох з них. І ми будемо продовжувати".

Підтвердження військових

Центральне командування Збройних Сил США (CENTCOM) офіційно підтвердило початок атаки. Авіація та спецпідрозділи вже працюють по об'єктах терористів. Мета — повна ліквідація спроможностей угруповання в регіоні.

Реакція Трампа

Знайдемо і вб’ємо — Пентагон почав операцію проти ІДІЛ в Сирії - фото 2
Реакція Трампа на спецоперацію проти ІДІЛ. Фото: Скриншот

Президент Дональд Трамп підтримав дії військових. Він заявив про "дуже потужні удари" по опорних пунктах ворога.

Трамп назвав Сирію місцем, яке "залите кров’ю" і має купу проблем. Але, на думку американського лідера, у цього регіону може бути світле майбутнє — за однієї умови: якщо ІДІЛ буде знищено фізично.

Нагадаємо, 13 грудня, бойовик ІДІЛ у Сирії влаштував засідку і вбив двох американських солдатів і перекладача. Після того, що сталося, президент США Дональд Трамп пообіцяв у відповідь серйозний удар. 

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав документ про відновлення дипломатичних відносин із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.

США Сирія війна військова операція ІДІЛ
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації