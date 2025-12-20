США завдають масованих ударів по ІДІЛ — помста за вбивство американських військових та перекладача

Повітряні сили США. Ілюстративне фото: US Army

Сполучені Штати розпочали військову операцію під кодовою назвою "Удар Яструба". Американські сили почали методично знищувати інфраструктуру, склади зі зброєю та жива сила бойовиків ІДІЛ у Сирії.

Про це офіційно оголосив глава Пентагону Піт Гегсет у мережі X.

Оголошення помсти

Повідомлення про спецоперацію США в Сирії проти ІДІЛ Піта Гегсета. Фото: Скриншот

Військова операція Штатів стала відповіддю на трагедію, коли через засідку терориста ІДІЛ на непідконтрольній уряду Сирії території було вбито двох бійців США та перекладача.

Міністр війни США не добирав слів. Він чітко дав зрозуміти: це каральна місія.

"Це не початок війни — це оголошення помсти", — наголосив Гегсет.

Він звернувся до бойовиків із прямим попередженням:

"Сполучені Штати будуть переслідувати вас, знайдуть вас і безжально вб'ють. Сьогодні ми переслідували й вбивали наших ворогів. Багатьох з них. І ми будемо продовжувати".

Підтвердження військових

Центральне командування Збройних Сил США (CENTCOM) офіційно підтвердило початок атаки. Авіація та спецпідрозділи вже працюють по об'єктах терористів. Мета — повна ліквідація спроможностей угруповання в регіоні.

Реакція Трампа

Реакція Трампа на спецоперацію проти ІДІЛ. Фото: Скриншот

Президент Дональд Трамп підтримав дії військових. Він заявив про "дуже потужні удари" по опорних пунктах ворога.

Трамп назвав Сирію місцем, яке "залите кров’ю" і має купу проблем. Але, на думку американського лідера, у цього регіону може бути світле майбутнє — за однієї умови: якщо ІДІЛ буде знищено фізично.

Нагадаємо, 13 грудня, бойовик ІДІЛ у Сирії влаштував засідку і вбив двох американських солдатів і перекладача. Після того, що сталося, президент США Дональд Трамп пообіцяв у відповідь серйозний удар.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський підписав документ про відновлення дипломатичних відносин із президентом Сирії Ахмедом аш-Шараа.