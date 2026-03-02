Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Трамп пояснив, навіщо США та Ізраїль розпочали операцію в Ірані

Трамп пояснив, навіщо США та Ізраїль розпочали операцію в Ірані

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 19:57
Операція в Ірані — Трамп пояснив, навіщо потрібно
Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Президент США Дональд Трамп заявив, що іранська кампанія необхідна для зменшення "колосальної загрози для Америки". За його словами, режим вже мав ракети для ураження військових баз.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Дональд Трамп сказав напередодні церемонії нагородження військовими медалями в Білому домі.

Реклама
Читайте також:

Що каже Трамп про операцію в Ірані

Трамп заявив, що операція в Ірані була необхідною, оскільки "програма звичайних балістичних ракет режиму швидко і драматично зростала, і це становило дуже явну, колосальну загрозу для США та американських сил, розташованих за кордоном".

"Режим уже мав ракети, здатні вражати Європу та наші бази, як місцеві, так і закордонні, і незабаром мав би ракети, здатні дістатися нашої прекрасної Америки", — сказав президент. 

Водночас він розповів, що Іран ігнорував попередження не створювати ядерну зброю. За словами Трампа, США продовжать "масштабні операції" з ліквідації серйозної загрози, яку становить "жахливий терористичний режим" у Тегерані.

"Вашингтон попереджав Іран не намагатися відновити військові можливості на альтернативних об'єктах, але режим проігнорував ці попередження і не відмовився від свого прагнення до ядерної зброї", — зазначив Дональд Трамп. 

Також він назвав поточну кампанію як "останній найкращий шанс на удар" по режиму, який протягом 47 років "тероризував Америку".

Удари США по Ірану

Раніше Дональд Трамп анонсував посилення ударів по Ірану. За його словами, "велика хвиля" атак ще попереду. Він заявив, що США щось більше, ніж просто ведуть військову операцію, аби допомогти іранцям повернути контроль над своєю країною.

Водночас президент США заявив, що операція в Ірані триватиме близько чотирьох тижнів. Він не виключив, що за цей час можуть бути загибли і серед американської армії. 

А Ліндсі Грем сказав, що наступною ціллю США після Ірану буде Куба. За його словами, "режим там впаде". 

США Іран Ізраїль Дональд Трамп безпека
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації