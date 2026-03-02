Операция Ревучий лев — Трамп высказался о боевых действиях в Иране

Президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Военная операция в Иране необходима, чтобы "уменьшить угрозу для Америки". Тегеран уже имел ракеты, чтобы поражать военные базы США и Европы.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявил президент США Дональд Трамп сказал накануне церемонии награждения военными медалями в Белом доме.

Реклама

Читайте также:

Что говорит Трамп об операции в Иране

Трамп заявил, что операция в Иране была необходимой, поскольку "программа обычных баллистических ракет режима быстро и драматично росла, и это представляло очень явную, колоссальную угрозу для США и американских сил, расположенных за рубежом".

"Режим уже имел ракеты, способные поражать Европу и наши базы, как местные, так и зарубежные, и вскоре имел бы ракеты, способные добраться до нашей прекрасной Америки", — сказал президент.

В то же время он рассказал, что Иран игнорировал предупреждения не создавать ядерное оружие. По словам Трампа, США продолжат "масштабные операции" по ликвидации серьезной угрозы, которую представляет "ужасный террористический режим" в Тегеране.

"Вашингтон предупреждал Иран не пытаться восстановить военные возможности на альтернативных объектах, но режим проигнорировал эти предупреждения и не отказался от своего стремления к ядерному оружию", — отметил Дональд Трамп.

Также он назвал текущую кампанию как "последний лучший шанс на удар" по режиму, который в течение 47 лет "терроризировал Америку".

Удары США по Ирану

Ранее Дональд Трамп анонсировал усиление ударов по Ирану. По его словам, "большая волна" атак еще впереди. Он заявил, что США нечто большее, чем просто ведут военную операцию, чтобы помочь иранцам вернуть контроль над своей страной.

В то же время президент США заявил, что операция в Иране продлится около четырех недель. Он не исключил, что за это время могут быть погибшие и среди американской армии.

А Линдси Грэм сказал, что следующей целью США после Ирана будет Куба. По его словам, "режим там падет".