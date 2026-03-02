Линдси Грэм высказался о планах США после операции в Иране

Линдси Грэм. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор Соединенных Штатов Америки Линдси Грэм сообщил, какая следующая цель страны после Ирана. По его словам, говорится о Кубе.

Об этом Линдси Грэм сказал в эфире Fox News.

Куба — следующая цель США

Грэм подчеркнул, что режим на Кубе падет.

"Следующая на очереди Куба. Их режим падет. Их дни подходят к концу. Иранский режим вот-вот развалится. Капитан корабля, аятолла, мертв как камень", — говорит он.

Отношения США и Кубы

В январе американский лидер Дональд Трамп намекнул на возможные военные действия и смену власти в Мексике и Кубе.

Впоследствии Трамп объявил национальную чрезвычайную ситуацию из-за угрозы со стороны правительства Кубы.

США фактически парализовали функционирование Кубы из-за блокады поставок топлива. В результате Россия начала терять контроль над своим ключевым опорным пунктом в Карибском регионе.

Последние новости о ситуации в Иране

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что боевые действия в Иране позволят Путину увидеть, чем на самом деле заканчивается диктатура.

Американский президент Дональд Трамп призвал иранских военных сложить оружие. Взамен США предоставят им полный иммунитет.

А издание CNN выяснило потери на Ближнем Востоке с начала войны с Ираном. В частности, Израиль потерял по меньшей мере десять человек.