Ліндсі Грем назвав наступну ціль США після Ірану

Грем назвав країну, яка буде наступною ціллю США після Ірану
Сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем назвав країну, яка стане наступною ціллю для країни після Ірану. За його словами, наступна буде Куба.
Про це Ліндсі Грем сказав в ефірі Fox News.
Куба — наступна ціль США
Грем наголосив, що режим на Кубі впаде.
"Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні добігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь", — каже він.
Відносини США та Куби
У січні американський лідер Дональд Трамп натякнув на можливі військові дії та зміну влади у Мексиці та Кубі.
Згодом Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію через загрозу з боку уряду Куби.
США фактично паралізували функціонування Куби через блокаду постачання пального. Внаслідок цього Росія почала втрачати контроль над своїм ключовим опорним пунктом у Карибському регіоні.
Останні новини щодо ситуації в Ірані
Український лідер Володимир Зеленський заявив, що бойові дії в Ірані дозволять Путіна побачити, чим насправді закінчується диктатура.
Американський президент Дональд Трамп закликав іранських військових скласти зброю. Натомість США нададуть їм повний імунітет.
А видання CNN зʼясувало втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном. Зокрема, Ізраїль втратив щонайменше десять людей.
