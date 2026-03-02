Відео
Грем назвав країну, яка буде наступною ціллю США після Ірану

Дата публікації: 2 березня 2026 14:55
Ліндсі Грем назвав наступну ціль США після Ірану
Ліндсі Грем. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сенатор Сполучених Штатів Америки Ліндсі Грем назвав країну, яка стане наступною ціллю для країни після Ірану. За його словами, наступна буде Куба.

Про це Ліндсі Грем сказав в ефірі Fox News.

Куба — наступна ціль США

Грем наголосив, що режим на Кубі впаде. 

"Наступна на черзі Куба. Їх режим впаде. Їхні дні добігають кінця. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятолла, мертвий як камінь", — каже він.

Відносини США та Куби

У січні американський лідер Дональд Трамп натякнув на можливі військові дії та зміну влади у Мексиці та Кубі

Згодом Трамп оголосив національну надзвичайну ситуацію через загрозу з боку уряду Куби.

США фактично паралізували функціонування Куби через блокаду постачання пального. Внаслідок цього Росія почала втрачати контроль над своїм ключовим опорним пунктом у Карибському регіоні.

Останні новини щодо ситуації в Ірані

Український лідер Володимир Зеленський заявив, що бойові дії в Ірані дозволять Путіна побачити, чим насправді закінчується диктатура.

Американський президент Дональд Трамп закликав іранських військових скласти зброю. Натомість США нададуть їм повний імунітет.

А видання CNN зʼясувало втрати на Близькому Сході від початку війни з Іраном. Зокрема, Ізраїль втратив щонайменше десять людей.

США Іран Куба атака Ліндсі Грем
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
