В Белом доме назвали цели операции против Ирана

Одной из целей операции США против Ирана США является уничтожение ракет и ракетной промышленности противника. Также планируют ликвидировать иранских ВМС.

Об этом говорится в списке, который обнародовала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Новини.LIVE.

Цели операции против Ирана

Американцы хотят, чтобы у Ирана не осталось возможности изготавливать и использовать самодельные взрывчатки или придорожные бомбы. В списке отмечается, что "террористических приспешников режима" надо лишить возможности дестабилизировать ситуацию в регионе и мире, в частности атаковать силы США. Также целью операции является обеспечение того, что Иран никогда не получит ядерное оружие.

"Предотвращение угроз этого радикального режима и его террористических лидеров Америке и нашим ключевым интересам национальной безопасности является четкой и необходимой целью", — говорится в сообщении Кэролайн Левитт.

Ранее президент США Дональд Трамп высказался относительно цели иранской операции. Он заявил, что такая кампания необходима, чтобы уменьшить колоссальную угрозу для Америки.

Также американский лидер анонсировал усиление ударов по Ирану. По его словам, самая большая волна атак впереди.