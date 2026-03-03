Іран обстріляв посольство США в Ер-Ріяді — як відреагував на атаку Трамп.

Термінова новина

Уночі у вівторок, 3 березня, іранцв завдали дронового удару по посольству Штатів в Ер-Ріяді. Виникла пожежа.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Саудівської Аравії.

Наслідки удару по посольству

За даними оборонного відомства Саудівської Аравії, матеріальні збитки незначні. Людей у посольстві в момент обстрілу не було — обійшлося без жертв і постраждалих.

Як відреагував на обстріл Трамп

Американський лідер Дональд Трамп під час розмови із журналісткою News Nation Келлі Майєрс анонсував помсту іранцям.

"Ви скоро дізнаєтеся, якою буде помста за нарад на посольство США в Ер-Ріяді та за загибель американських військовослужбовців", — наголосив президент США.

Новина доповнюється