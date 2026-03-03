Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Іран завдав удару по посольству США — реакція Трампа

Іран завдав удару по посольству США — реакція Трампа

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 06:11
Іран обстріляв посольство США в Ер-Ріяді — як відреагував на атаку Трамп.
Термінова новина

Уночі у вівторок, 3 березня, іранцв завдали дронового удару по посольству Штатів в Ер-Ріяді. Виникла пожежа.

Про це повідомили в Міністерстві оборони Саудівської Аравії.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по посольству 

За даними оборонного відомства Саудівської Аравії, матеріальні збитки незначні. Людей у посольстві в момент обстрілу не було — обійшлося без жертв і постраждалих.

Як відреагував на обстріл Трамп

Американський лідер Дональд Трамп під час розмови із журналісткою News Nation Келлі Майєрс анонсував помсту іранцям.

"Ви скоро дізнаєтеся, якою буде помста за нарад на посольство США в Ер-Ріяді та за загибель американських військовослужбовців", — наголосив президент США.

Новина доповнюється

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації