Україна
Главная Новости дня Иран нанес удар по посольству США — реакция Трампа

Иран нанес удар по посольству США — реакция Трампа

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 06:11
Иран обстрелял посольство США в Эр-Рияде - как отреагировал на атаку Трамп.
Срочная новость

Ночью во вторник, 3 марта, иранцы нанесли дроновый удар по посольству Штатов в Эр-Рияде. Возник пожар.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Саудовской Аравии.

Читайте также:

Последствия удара по посольству

По данным оборонного ведомства Саудовской Аравии, материальный ущерб незначительный. Людей в посольстве в момент обстрела не было — обошлось без жертв и пострадавших.

Как отреагировал на обстрел Трамп

Американский лидер Дональд Трамп во время разговора с журналисткой News Nation Келли Майерс анонсировал месть иранцам.

"Вы скоро узнаете, какой будет месть за нападения на посольство США в Эр-Рияде и за гибель американских военнослужащих", — подчеркнул президент США.

Новость дополняется

Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
