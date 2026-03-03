Иран обстрелял посольство США в Эр-Рияде - как отреагировал на атаку Трамп.

Срочная новость

Ночью во вторник, 3 марта, иранцы нанесли дроновый удар по посольству Штатов в Эр-Рияде. Возник пожар.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Саудовской Аравии.

Последствия удара по посольству

По данным оборонного ведомства Саудовской Аравии, материальный ущерб незначительный. Людей в посольстве в момент обстрела не было — обошлось без жертв и пострадавших.

Как отреагировал на обстрел Трамп

Американский лидер Дональд Трамп во время разговора с журналисткой News Nation Келли Майерс анонсировал месть иранцам.

"Вы скоро узнаете, какой будет месть за нападения на посольство США в Эр-Рияде и за гибель американских военнослужащих", — подчеркнул президент США.

