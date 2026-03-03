Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский созвонился с лидером ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Зеленский созвонился с лидером ОАЭ из-за ситуации на Ближнем Востоке

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 13:14
Зеленский и президент ОАЭ обсудили иранские атаки и безопасность в регионе
Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 марта, провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В частности, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Заливе. 

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Разговор Зеленского с лидером ОАЭ

Украинский лидер выразил соболезнования Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну из-за гибели людей от иранских атак.

Лидер ОАЭ сообщил, что режим Ирана наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему.

"Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни — это общий приоритет для всех в мире", — добавил Зеленский.

null
Пост Зеленского. Фото: скриншот

Ситуация на Ближнем Востоке

Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что хаос в мире происходит из-за российского нападения на Украину.

А в ночь на 3 марта Иран ударил по посольству США в Эр-Рияде. Американский лидер Дональд Трамп анонсировал месть.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока. Также глава государства заявлял, что боевые действия в Иране позволят российскому главе Путину увидеть, чем на самом деле заканчивается диктатура.

К операции против Ирана могут присоединиться Германия, Франция и Великобритания.

Владимир Зеленский Иран Украина ОАЭ обстрелы
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации