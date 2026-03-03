Зеленский и президент ОАЭ обсудили иранские атаки и безопасность в регионе

Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 3 марта, провел телефонный разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном. В частности, стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Заливе.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Разговор Зеленского с лидером ОАЭ

Украинский лидер выразил соболезнования Мухаммаду бин Заиду Аль Нахайяну из-за гибели людей от иранских атак.

Лидер ОАЭ сообщил, что режим Ирана наносит удары не только по военным объектам, а буквально по всему.

"Мы обсудили, как можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим. Защита жизни — это общий приоритет для всех в мире", — добавил Зеленский.

Пост Зеленского. Фото: скриншот

Ситуация на Ближнем Востоке

Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что хаос в мире происходит из-за российского нападения на Украину.

А в ночь на 3 марта Иран ударил по посольству США в Эр-Рияде. Американский лидер Дональд Трамп анонсировал месть.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина готова помочь странам Ближнего Востока. Также глава государства заявлял, что боевые действия в Иране позволят российскому главе Путину увидеть, чем на самом деле заканчивается диктатура.

К операции против Ирана могут присоединиться Германия, Франция и Великобритания.