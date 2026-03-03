Мелони заявила о кризисе международного права из-за войны РФ против Украины

Джорджа Мелони. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Глава Совета министров Италии Джорджа Мелони заявила, что Россия виновата в хаосе в мире из-за нападения на Украину. По ее словами, война вже пришла в Европу.

Об этом Джорджа Мелони сказала в интервью TG5, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Хаос в мире

"Меня беспокоит общий контекст. Кризис международного права, который неизбежно является следствием войны в Украине, когда член Совета безопасности ООН намеренно напал на своего соседа, было неизбежно, что это приведет к хаосу", — отметила Мелони.

Она признает, что война уже пришла в Европу, и считать эти события "далекими" — опасная иллюзия.

По ее словам, Италия приложила усилия для достижения серьезной сделки по иранской ядерной программе, особенно сейчас, когда международное право шатается.

"Мы не можем позволить нынешнему иранскому режиму иметь ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. После этого соглашение провалилось, и США и Израиль решили атаковать без привлечения европейских партнеров", — говорит председатель Совета министров Италии.

По ее словам, целью является, чтобы кризис не распространился. Для Италии и всей Европы очевидно, что без восстановления разрушенного в Украине международного правопорядка нестабильность будет только усиливаться и распространяться дальше.

Иран — последние новости

В ночь на 3 марта Иран ударил дроном по посольству Соединенных Штатов Америки в Эр-Рияде, в результате чего вспыхнул пожар.

А пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт рассказала о целях США в операции против Ирана. В частности, Штаты планируют уничтожить ракетную промышленность.

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Киев готов помочь странам Ближнего Востока. Пока официальных запросов от стран Персидского залива не поступало.