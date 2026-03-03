Мелоні звинуватила Росію у світовому хаосі та пояснила наслідки війни в Україні

Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні назвала Росію винною у хаосі в світі. За її словами, це прямий наслідок нападу Москви на Україну.

Про це Джорджа Мелоні сказала в інтервʼю TG5, передає Новини.LIVE.

Хаос у світі

"Мене турбує загальний контекст. Криза міжнародного права, яка неминуче є наслідком війни в Україні, коли член Ради безпеки ООН навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до хаосу", — зазначила Мелоні.

Вона визнає, що війна вже прийшла в Європу, і вважати ці події "далекими" — небезпечна ілюзія.

За її словами, Італія доклала зусиль для досягнення серйозної угоди щодо іранської ядерної програми, особливо зараз, коли міжнародне право хитається.

"Ми не можемо дозволити нинішньому іранському режиму мати ракети великої дальності з ядерними боєголовками. Після цього угода провалилася, і США та Ізраїль вирішили атакувати без залучення європейських партнерів", — каже голова Ради міністрів Італії.

За її словами, метою є, аби криза не розповсюдилася. Для Італії та всієї Європи очевидно, що без відновлення зруйнованого в Україні міжнародного правопорядку нестабільність лише посилюватиметься й поширюватиметься далі.

Іран — останні новини

У ніч проти 3 березня Іран вдарив дроном по посольству Сполучених Штатів Америки в Ер-Ріяді, внаслідок чого спалахнула пожежа.

А прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла про цілі США в операції проти Ірану. Зокрема, Штати планують знищити ракетну промисловість.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий допомогти країнам Близького Сходу. Наразі офіційних запитів від країн Перської затоки не надходило.