Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Мелоні назвала Росію винною у хаосі в світі — відео

Мелоні назвала Росію винною у хаосі в світі — відео

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 08:23
Мелоні звинуватила Росію у світовому хаосі та пояснила наслідки війни в Україні
Джорджа Мелоні. Фото: REUTERS/Remo Casilli

Голова Ради міністрів Італії Джорджа Мелоні назвала Росію винною у хаосі в світі. За її словами, це прямий наслідок нападу Москви на Україну.

Про це Джорджа Мелоні сказала в інтервʼю TG5, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Хаос у світі

"Мене турбує загальний контекст. Криза міжнародного права, яка неминуче є наслідком війни в Україні, коли член Ради безпеки ООН навмисно напав на свого сусіда, було неминуче, що це призведе до хаосу", — зазначила Мелоні.

Вона визнає, що війна вже прийшла в Європу, і вважати ці події "далекими" — небезпечна ілюзія.

За її словами, Італія доклала зусиль для досягнення серйозної угоди щодо іранської ядерної програми, особливо зараз, коли міжнародне право хитається.

"Ми не можемо дозволити нинішньому іранському режиму мати ракети великої дальності з ядерними боєголовками. Після цього угода провалилася, і США та Ізраїль вирішили атакувати без залучення європейських партнерів", — каже голова Ради міністрів Італії.

За її словами, метою є, аби криза не розповсюдилася. Для Італії та всієї Європи очевидно, що без відновлення зруйнованого в Україні міжнародного правопорядку нестабільність лише посилюватиметься й поширюватиметься далі.

Іран — останні новини

У ніч проти 3 березня Іран вдарив дроном по посольству Сполучених Штатів Америки в Ер-Ріяді, внаслідок чого спалахнула пожежа.

А прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт розповіла про цілі США в операції проти Ірану. Зокрема, Штати планують знищити ракетну промисловість.

Український лідер Володимир Зеленський повідомив, що Київ готовий допомогти країнам Близького Сходу. Наразі офіційних запитів від країн Перської затоки не надходило. 

Іран Італія Україна Джорджа Мелоні Росія
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації