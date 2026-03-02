Війна на Близькому Сході — чи готова допомогти Україна

Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ готовий надати допомогу країнам Близького Сходу, якщо вони дадуть сигнал Росії про припинення вогню на місяць або два. Наразі офіційних запитів від країн Перської затоки не надходило, проте тривають контакти на рівні МЗС.

"Якщо до нас будуть звертатись партнери, вони можуть прийти до нас, і ми готові навчатися. Щодо обміну зброєю, у нас є до цього інтерес, у нас є свої можливості, які ми виробляємо, і є дефіцит. І у країн Близького Сходу є, в принципі, цей дефіцит, як його заповнити і вирішити наші проблеми. Тому ми будемо готові до контакту", — наголосив Зеленський.

