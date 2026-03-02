Война на Ближнем Востоке - Зеленский ответил, готова ли помочь Украина

Срочная новость

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов оказать помощь странам Ближнего Востока, если они дадут сигнал России о прекращении огня на месяц или два. Сейчас официальных запросов от стран Персидского залива не поступало, однако продолжаются контакты на уровне МИД.

"Если к нам будут обращаться партнеры, они могут прийти к нам, и мы готовы учиться. По обмену оружием, у нас есть к этому интерес, у нас есть свои возможности, которые мы производим, и есть дефицит. И у стран Ближнего Востока есть, в принципе, этот дефицит, как его восполнить и решить наши проблемы. Поэтому мы будем готовы к контакту", — подчеркнул Зеленский.

Новость дополняется...