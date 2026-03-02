Украина готовит реакцию на эвакуационные запросы — Зеленский

Последствия израильского и американского удара по гостинице-больнице Ганди в Тегеране. Фото: Маджид Асгарипур/WANA

Президент Владимир Зеленский, отвечая на вопрос об эвакуации украинцев и граждан дружественных государств с Ближнего Востока из-за текущих событий, сообщил о поступивших обращениях. Он отметил, что МИД и разведка уже работают с запросами, а на все обращения Украина будет реагировать.

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, цитирует Новини.LIVE.

Будет ли Украина помогать с эвакуацией граждан из Ирана

На вопрос, планирует ли Украина эвакуацию своих граждан, а также граждан дружественных стран из государств Ближнего Востока в связи с текущими событиями, Зеленский ответил, что запросы уже есть. Президент заявил, что работа с такими обращениями продолжается, и очертил, кто именно ее ведет.

"Министр иностранных дел Андрей Сибия этим занимается вчера. Был его доклад и сегодня утром был второй его доклад. А также Ивашенко, руководитель управления разведки. Все разведки министерства иностранных дел занимаются этим, помогают людям. И на все обращения будем реагировать", — сказал Владимир Зеленский.

Отметим, что за несколько дней на Ближнем Востоке есть сотни жертв среди гражданских и военных.

Между тем тысячи туристов застряли в аэропортах и не могут вернуться домой из-за боевых действий.

