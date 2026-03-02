Зеленський повідомив, що Сибіга займається питанням евакуації в Ірані

Війна в Ірані — Зеленський зробив заяву щодо евакуації українців
Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернення щодо можливої евакуації з країн Близького Сходу вже надходять, і українська влада опрацьовує їх. За його словами, цим займається міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також долучені розвідка та профільні підрозділи МЗС.
Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, цитує Новини.LIVE.
Чи буде Україна допомагати з евакуацією громадян з Ірану
На запитання, чи планує Україна евакуацію своїх громадян, а також громадян дружніх країн із держав Близького Сходу у зв’язку з поточними подіями, Зеленський відповів, що запити вже є. Президент заявив, що робота з такими зверненнями триває, і окреслив, хто саме її веде.
"Міністр закордонних справ Андрій Сибія цим займається вчора. Була його доповідь і сьогодні зранку була друга його доповідь. А також Івашенко, керівник управління розвідки. Всі розвідки міністерства закордонних справ займаються цим, допомагають людям. І на всі звернення будемо реагувати", — сказав Володимир Зеленський.
Зазначимо, що за кілька днів на Близькому Сході є сотні жертв серед цивільних та військових.
Тим часом тисячі туристів застрягли в аеропортах та не можуть повернутися додому через бойові дії.
Окремо Зеленський пояснив, чим небезпечна для України війни в Ірані.
