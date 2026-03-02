Відео
Головна Новини дня Війна в Ірані — Зеленський зробив заяву щодо евакуації українців

Війна в Ірані — Зеленський зробив заяву щодо евакуації українців

Дата публікації: 2 березня 2026 13:30
Зеленський повідомив, що Сибіга займається питанням евакуації в Ірані
Наслідки ізраїльського та американського удару по готелі-лікарні Ганді в Тегерані. Фото: Маджид Асгаріпур/WANA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що звернення щодо можливої евакуації з країн Близького Сходу вже надходять, і українська влада опрацьовує їх. За його словами, цим займається міністр закордонних справ Андрій Сибіга, а також долучені розвідка та профільні підрозділи МЗС.

Про це Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами, цитує Новини.LIVE.

На запитання, чи планує Україна евакуацію своїх громадян, а також громадян дружніх країн із держав Близького Сходу у зв’язку з поточними подіями, Зеленський відповів, що запити вже є. Президент заявив, що робота з такими зверненнями триває, і окреслив, хто саме її веде.

"Міністр закордонних справ Андрій Сибія цим займається вчора. Була його доповідь і сьогодні зранку була друга його доповідь. А також Івашенко, керівник управління розвідки. Всі розвідки міністерства закордонних справ займаються цим, допомагають людям. І на всі звернення будемо реагувати", — сказав Володимир Зеленський.

Зазначимо, що за кілька днів на Близькому Сході є сотні жертв серед цивільних та військових.

Тим часом тисячі туристів застрягли в аеропортах та не можуть повернутися додому через бойові дії

Окремо Зеленський пояснив, чим небезпечна для України війни в Ірані.

Володимир Зеленський Іран українці евакуація війна
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
