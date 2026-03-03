Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Зеленский назвал последствия войны на Ближнем Востоке для Украины

Зеленский назвал последствия войны на Ближнем Востоке для Украины

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 18:04
Зеленский заявил, что возможен дефицит ПВО из-за войны на Ближнем Востоке
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что в Украине может возникнуть дефицит ПВО из-за войны на Ближнем Востоке.  В то же время он подчеркнул, что Украина системно работает над усилением противовоздушной обороны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 3 марта.

Реклама
Читайте также:

Зеленский о нехватке ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Зеленский отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка ПВО.

Украинский лидер отметил, что государство системно работает над усилением противовоздушной обороны. Однако, средств для защиты неба может не хватать из-за глобальных вызовов.

Кроме того, Зеленский отметил, что даже при самых сложных обстоятельствах украинцы должны быть уверены в стабильности энергоснабжения.

"Люди наши, если война не закончится, должны быть уверены, что у них будет свет со всеми вызовами. Должны знать об этом. Нам всем нужно работать. А не говорить, что это невозможно. У нас нет другого выхода. У нас нет слова "невозможно", — объяснил лидер.

Зеленский о сотрудничестве со странами Ближнего Востока

Президент Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием.

Глава государства отметил, что сейчас находится в постоянном контакте с представителями стран Ближнего Востока. Государства региона заинтересованы в украинском опыте противодействия ракетным и дроновым ударам.

По словам Зеленского, Украина готова делиться экспертизой, проводить обучение и тренировки, однако не может передавать вооружение.

"Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным, они в хороших экономических отношениях, как минимум экономических, договорятся с ними о прекращении огня. Тогда те ребята, которые сегодня защищают наше небо, могут поехать и защитить или научить, как защититься от иранских атак. А если у нас летят ракеты, ну, при всем уважении, мы здесь и мы будем защищать наше государство", — сказал президент.

В то же время он предположил, что возможен взаимовыгодный обмен:

"Если партнеры предоставят Украине ракеты к системам Patriot (PAC-3), Киев может передать им перехватчики для борьбы с дронами. По его словам, такие решения будут зависеть от работы команд и конкретных договоренностей".

Зеленский об использовании Россией войны на Ближнем Востоке

Президент Украины отметил, что Россия будет пытаться заработать на нефтяном кризисе. Однако по его словам, ее экспорт можно ограничить санкциями.

Зеленский пояснил, что Москва будет использовать нестабильность на Ближнем Востоке для увеличения доходов от экспорта нефти и сыграет на возможном росте мировых цен. В то же время он добавил, что существуют механизмы, способные уменьшить объемы российского экспорта. В частности, ограничения против танкеров.

"Санкции на танкеры, на компанию, на субъектов перевозки грузов, санкции на капитанов, на команды. И возможность, чтобы эти танкеры потом не отпускались, была возможность побороть танкерный флот. Не весь, безусловно, это очень сложно сделать, но большинство танкеров", — резюмировал глава государства.

Недавно Зеленский объяснил, как операция США и Израиля повлияет на поставки помощи для Украины. Он отметил, что пока рано делать выводы.

В свою очередь, в США также объяснили, как война на Ближнем Востоке может повлиять на поддержку Украины. Звучали тревожные прогнозы и риски.

Напомним, что 3 марта Владимир Зеленский провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.

Владимир Зеленский США Иран Израиль ППО Россия
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации