Зеленский заявил, что возможен дефицит ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский предположил, что в Украине может возникнуть дефицит ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. В то же время он подчеркнул, что Украина системно работает над усилением противовоздушной обороны.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Владимира Зеленского во вторник, 3 марта.

Реклама

Читайте также:

Зеленский о нехватке ПВО из-за войны на Ближнем Востоке

Президент Зеленский отметил, что из-за войны на Ближнем Востоке может возникнуть нехватка ПВО.

Украинский лидер отметил, что государство системно работает над усилением противовоздушной обороны. Однако, средств для защиты неба может не хватать из-за глобальных вызовов.

Кроме того, Зеленский отметил, что даже при самых сложных обстоятельствах украинцы должны быть уверены в стабильности энергоснабжения.

"Люди наши, если война не закончится, должны быть уверены, что у них будет свет со всеми вызовами. Должны знать об этом. Нам всем нужно работать. А не говорить, что это невозможно. У нас нет другого выхода. У нас нет слова "невозможно", — объяснил лидер.

Зеленский о сотрудничестве со странами Ближнего Востока

Президент Зеленский заявил, что Украина готова делиться опытом, но не дефицитным оружием.

Глава государства отметил, что сейчас находится в постоянном контакте с представителями стран Ближнего Востока. Государства региона заинтересованы в украинском опыте противодействия ракетным и дроновым ударам.

По словам Зеленского, Украина готова делиться экспертизой, проводить обучение и тренировки, однако не может передавать вооружение.

"Если лидерам Ближнего Востока удастся договориться с Путиным, они в хороших экономических отношениях, как минимум экономических, договорятся с ними о прекращении огня. Тогда те ребята, которые сегодня защищают наше небо, могут поехать и защитить или научить, как защититься от иранских атак. А если у нас летят ракеты, ну, при всем уважении, мы здесь и мы будем защищать наше государство", — сказал президент.

В то же время он предположил, что возможен взаимовыгодный обмен:

"Если партнеры предоставят Украине ракеты к системам Patriot (PAC-3), Киев может передать им перехватчики для борьбы с дронами. По его словам, такие решения будут зависеть от работы команд и конкретных договоренностей".

Зеленский об использовании Россией войны на Ближнем Востоке

Президент Украины отметил, что Россия будет пытаться заработать на нефтяном кризисе. Однако по его словам, ее экспорт можно ограничить санкциями.

Зеленский пояснил, что Москва будет использовать нестабильность на Ближнем Востоке для увеличения доходов от экспорта нефти и сыграет на возможном росте мировых цен. В то же время он добавил, что существуют механизмы, способные уменьшить объемы российского экспорта. В частности, ограничения против танкеров.

"Санкции на танкеры, на компанию, на субъектов перевозки грузов, санкции на капитанов, на команды. И возможность, чтобы эти танкеры потом не отпускались, была возможность побороть танкерный флот. Не весь, безусловно, это очень сложно сделать, но большинство танкеров", — резюмировал глава государства.

Недавно Зеленский объяснил, как операция США и Израиля повлияет на поставки помощи для Украины. Он отметил, что пока рано делать выводы.

В свою очередь, в США также объяснили, как война на Ближнем Востоке может повлиять на поддержку Украины. Звучали тревожные прогнозы и риски.

Напомним, что 3 марта Владимир Зеленский провел разговор с президентом Объединенных Арабских Эмиратов. Лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и в регионе Залива.