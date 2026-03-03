Видео
Главная Новости дня В США разделились мнения о последствиях войны в Иране для Украины

В США разделились мнения о последствиях войны в Иране для Украины

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 10:28
Война с Ираном и поддержка Украины — позиции сенаторов США
В Тегеране поднимается дым после взрыва, который Израиль и США нанесли ударов по Ирану. Фото: Маджид Асгарипур/WANA (West Asia News Agency) через REUTERS

В США на фоне операции против Ирана сенаторы Ричард Блюменталь и Джон Кеннеди дали противоположные прогнозы относительно последствий для Украины. Демократ говорит о риске уменьшения ресурсов, а республиканец наоборот считает, что это шанс подтолкнуть Россию к переговорам.

Свои позиции они озвучили в эксклюзивных комментариях Суспільне которые цитирует Новини.LIVE.

Читайте также:

Что будет с поддержкой Украины из-за войны в Иране

Сенатор от Демократической партии Ричард Блюменталь заявил, что война с Ираном, на его взгляд, сузит возможности поддержки Украины. Он объяснил это возможным перераспределением помощи, в частности систем противовоздушной обороны и другого вооружения.

По словам Блюменталя, эти средства могут стать менее доступными для Киева, поскольку их будут направлять в Израиль, который он назвал союзником США: "Системы ПВО и другое оружие будут менее доступны для Украины, потому что их направят в Израиль, нашего союзника".

Отдельно Блюменталь сказал, что этот конфликт - "большой подарок для Путина". Он аргументировал, что ситуация сейчас отвлекает внимание американцев и ресурсы от Украины. Также сенатор назвал ошибочным нарратив о победе России и подчеркнул, что результат, по его мнению, зависит от объемов поддержки: "Украина может выиграть, если мы предоставим необходимую помощь".

Республиканец Джон Кеннеди, со своей стороны, озвучил другую логику возможных последствий. Он выразил надежду, что Владимир Путин следит за развитием событий, а удары по Ирану могут сработать как фактор давления. По мнению Кеннеди, это способно дать положительный эффект, в частности подтолкнуть Россию к переговорам.

Добавим, что сейчас Иран отказался от переговоров США несмотря на существенные потери среди высшего руководства страны, например духовный лидер Али Хаменеи и ряд других топ-чиновников.

В США говорят, что военная операция будет продолжаться до тех пор, пока не удастся уничтожить заявленные иранские цели.

Ранее Владимир Зеленский комментировал, есть ли риски срыва поддержки Украины из-за военной операции в Иране. Он сообщал, что со стороны партнеров не было четких сигналов или заявлений об изменениях объемов поставок помощи.

В то же время эксперты уже анализируют, как война в Иране повлияет на цены на топливо в Украине.

США Иран Конгресс военная помощь война в Украине
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
