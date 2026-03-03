Війна США з Іраном і Україна — що сказали сенатори Блюменталь і Кеннеді

У Тегерані здіймається дим після вибуху, який Ізраїль та США завдали ударів по Ірану. Фото: Маджид Асгаріпур/WANA (West Asia News Agency) через REUTERS

У США після військової операції американських сил проти Ірану двоє сенаторів, а саме демократ Річард Блюменталь і республіканець Джон Кеннеді по-різному оцінили, як це може вплинути на підтримку України. Дехто з них озвучив тривожні прогнози та ризики.

Свої позиції вони озвучили в ексклюзивних коментарях Суспільному, які цитує Новини.LIVE.

Що буде з підтримкою України через війну в Ірані

Сенатор від Демократичної партії Річард Блюменталь заявив, що війна з Іраном, на його погляд, звузить можливості підтримки України. Він пояснив це можливим перерозподілом допомоги, зокрема систем протиповітряної оборони та іншого озброєння.

За словами Блюменталя, ці засоби можуть стати менш доступними для Києва, оскільки їх спрямовуватимуть до Ізраїлю, якого він назвав союзником США: "Системи ППО та інша зброя будуть менш доступні для України, бо їх спрямують до Ізраїлю, нашого союзника".

Окремо Блюменталь сказав, що цей конфлікт — "великий подарунок для Путіна". Він аргументував, що ситуація зараз відволікає увагу американців і ресурси від України. Також сенатор назвав помилковим наратив про перемогу Росії й наголосив, що результат, на його думку, залежить від обсягів підтримки: "Україна може виграти, якщо ми надамо необхідну допомогу".

Республіканець Джон Кеннеді, зі свого боку, озвучив іншу логіку можливих наслідків. Він висловив сподівання, що Володимир Путін стежить за розвитком подій, а удари по Ірану можуть спрацювати як фактор тиску. На думку Кеннеді, це здатне дати позитивний ефект, зокрема підштовхнути Росію до переговорів.

Додамо, що наразі Іран відмовився від переговорів США попри суттєві втрати серед вищого керівництва країни, як-от духовний лідер Алі Хаменеї та низка інших топпосадовців.

У США кажуть, що військова операція триватиме доти, поки не вдасться знищити заявлені іранські цілі.

Раніше Володимир Зеленський коментував, чи є ризики зриву підтримки України через військову операцію в Ірані. Він повідомляв, що з боку партнерів не було чітких сигналів чи заяв про зміни обсягів постачання допомоги.

Водночас експерти уже аналізують, як війна в Ірані вплине на ціни на пальне в Україні.