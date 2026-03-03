Дефіцит пального в Україні через Ормузьку протоку — думка експерта

АЗС. Фото: УНІАН

Навіть у разі блокування Іраном Ормузької протоки дефіциту пального в Україні не буде. Нафту у світі продовжують і далі переробляти, тож головна проблема для українців буде не наявність ресурсу, а цінник на нього.

Таку думку в ефірі Вечір.LIVE висловив експерт паливного ринку Сергій Куюн.

Сергій Куюн, коментуючи побоювання щодо можливого перекриття Ормузької протоки та ширшої ескалації у Перській затоці, наголосив, що сценарій нестачі пального для України не є реальним.

"От то, що можна говорити абсолютно чітко, що чого не буде точно, то це дефіцит. Тому що пальне все одно виробляють і все одно будуть виробляти. Тут питання ціни. Яка буде ціна? І я особисто не вірю в те, що ця ціна, яка сьогодні зросла, і зросла вона, до речі, не до 100 доларів, не до 150 доларів, як нас там лякали, а до 82, що навіть вона така протримається довго. Тобто, нафти в світі дуже багато", — сказав Сергій Куюн.

Як аргументи Куюн навів обсяги запасів і ситуацію з продажами: за його словами, Китай уже сформував запас приблизно на пів року, а в Європі, як він зазначив, є резерв на три місяці нафти та нафтопродуктів.

"В танкерах купа нафти в морі плаває теж уже там два місяці, не можуть її продати. Тому така ціна не буде довго триматися. Я впевнений, що у нас цей тиждень буде таким, мені здається, періодом турбулентності, і все буде зрозуміло вже наприкінці тижня. Думаю, будемо мати абсолютно чітку картину, що відбувається", — висловився Сергій Куюн.

Паралельно тему цін на нафту коментував держсекретар США Марко Рубіо. Він повідомив про старт уже завтра програми, спрямованої на пом'якшення різкого подорожчання, й наголосив, що у Вашингтоні зважали на ризики, пов'язані з бойовими діями. За його словами, американська сторона працюватиме над тим, щоб не допустити різкого стрибка вартості нафти.

Окремо Рубіо жорстко окреслив ризики, які, на його думку, несе можливе перекриття Ормузької протоки. Він заявив: "Цей терористичний режим на чолі з радикальними духовними лідерами може перекрити 20% світових енергоносіїв. Ось який у них важіль впливу завдяки їхньому флоту. Ми знищимо їхній флот".

