Ras Tanura зупинили після атаки дронів у Саудівській Аравії

У понеділок, 2 лютого, Саудівська Аравія повідомила про атаку двох безпілотників на нафтопереробний комплекс Ras Tanura Saudi Aramco на узбережжі Перської затоки. За даними Міноборони королівства, дрони перехопили та знищили, але підприємство тимчасово зупинили.

Саудівська Аравія призупинила роботу найбільшого НПЗ

Нафтопереробний завод Ras Tanura компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії тимчасово припинив роботу після атаки безпілотників. Як повідомив речник Міністерства оборони Саудівської Аравії Туркі аль-Малкі державному телеканалу Al Ekhbariya, два дрони, спрямовані проти заводу, були перехоплені та знищені.

Ras Tanura називають одним із ключових нафтових хабів світу. Об'єкт належить до найбільших у Саудівській Аравії, а його потужність становить 550 000 барелів на добу. Комплекс розташований на узбережжі Перської затоки та, окрім нафтопереробки, виконує роль одного з головних експортних терміналів для саудівської нафти.

У повідомленні також йдеться, що ці атаки частково паралізували великі судноплавні хаби в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані, а ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок, 2 березня, різко пішли вгору.

Енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, попри посилену охорону, вже ставали мішенню атак і раніше. У тексті згадується вересень 2019 року, коли удари безпілотниками та ракетами по Abqaiq і Khurais тимчасово вивели з ладу понад половину видобутку нафти в королівстві та спричинили сильні коливання на світових ринках.

