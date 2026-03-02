Відео
Найбільший НПЗ у Саудівський Аравії закрили через атаку дронів

Найбільший НПЗ у Саудівський Аравії закрили через атаку дронів

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 13:27
Ras Tanura зупинили після атаки дронів у Саудівській Аравії
Ras Tanura. Фото: Getty Images

У понеділок, 2 лютого, Саудівська Аравія повідомила про атаку двох безпілотників на нафтопереробний комплекс Ras Tanura Saudi Aramco на узбережжі Перської затоки. За даними Міноборони королівства, дрони перехопили та знищили, але підприємство тимчасово зупинили.

Про це пише CNN, передає Новини.LIVE.

Саудівська Аравія призупинила роботу найбільшого НПЗ

Нафтопереробний завод Ras Tanura компанії Saudi Aramco в Саудівській Аравії тимчасово припинив роботу після атаки безпілотників. Як повідомив речник Міністерства оборони Саудівської Аравії Туркі аль-Малкі державному телеканалу Al Ekhbariya, два дрони, спрямовані проти заводу, були перехоплені та знищені.

Ras Tanura називають одним із ключових нафтових хабів світу. Об'єкт належить до найбільших у Саудівській Аравії, а його потужність становить 550 000 барелів на добу. Комплекс розташований на узбережжі Перської затоки та, окрім нафтопереробки, виконує роль одного з головних експортних терміналів для саудівської нафти.

У повідомленні також йдеться, що ці атаки частково паралізували великі судноплавні хаби в Об'єднаних Арабських Еміратах та Омані, а ф'ючерси на нафту марки Brent у понеділок, 2 березня, різко пішли вгору.

Енергетичні об'єкти Саудівської Аравії, попри посилену охорону, вже ставали мішенню атак і раніше. У тексті згадується вересень 2019 року, коли удари безпілотниками та ракетами по Abqaiq і Khurais тимчасово вивели з ладу понад половину видобутку нафти в королівстві та спричинили сильні коливання на світових ринках.

Зазначимо, що у Дубаї обвалився ринок нерухомості через бойові дії.

Окремо Володимир Зеленський сказав, чи може війна в Ірані вплинути на поставки для України.

У понеділок, 2 березня, секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані відкинув пропозицію США щодо переговорів.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
