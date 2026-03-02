Видео
Главная Новости дня Саудовская Аравия заявила о перехвате дронов у НПЗ Ras Tanura

Саудовская Аравия заявила о перехвате дронов у НПЗ Ras Tanura

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 13:27
Атака беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии Ras Tanura — что известно
Рас Танура. Фото: Getty Images

Саудовская Аравия временно оставноила работу одного из крупных НПЗ Ras Tanura после инцидента с беспилотниками возле объекта. Эр-Рияд заявил о перехвате двух дронов, тогда как на фоне волны атак по странам Персидского залива нефтяные фьючерсы Brent резко выросли.

Об этом пишет CNN, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Саудовская Аравия приостановила работу крупнейшего НПЗ

Нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии временно прекратил работу после атаки беспилотников. Как сообщил представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки государственному телеканалу Al Ekhbariya, два дрона, направленные против завода, были перехвачены и уничтожены.

Ras Tanura называют одним из ключевых нефтяных хабов мира. Объект относится к крупнейшим в Саудовской Аравии, а его мощность составляет 550 000 баррелей в сутки. Комплекс расположен на побережье Персидского залива и, кроме нефтепереработки, выполняет роль одного из главных экспортных терминалов для саудовской нефти.

В сообщении также говорится, что эти атаки частично парализовали крупные судоходные хабы в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, а фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 2 марта, резко пошли вверх.

Энергетические объекты Саудовской Аравии, несмотря на усиленную охрану, уже становились мишенью атак и раньше. В тексте упоминается сентябрь 2019 года, когда удары беспилотниками и ракетами по Abqaiq и Khurais временно вывели из строя более половины добычи нефти в королевстве и вызвали сильные колебания на мировых рынках.

Отметим, что в Дубае обвалился рынок недвижимости из-за боевых действий.

Отдельно Владимир Зеленский сказал, может ли война в Иране повлиять на поставки для Украины.

В понедельник, 2 марта, секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отверг предложение США о переговорах.

завод НПЗ Саудовская Аравия нефть дроны
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
