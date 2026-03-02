Атака беспилотников на НПЗ в Саудовской Аравии Ras Tanura — что известно

Саудовская Аравия заявила о перехвате дронов у НПЗ Ras Tanura
Саудовская Аравия временно оставноила работу одного из крупных НПЗ Ras Tanura после инцидента с беспилотниками возле объекта. Эр-Рияд заявил о перехвате двух дронов, тогда как на фоне волны атак по странам Персидского залива нефтяные фьючерсы Brent резко выросли.
Об этом пишет CNN, передает Новини.LIVE.
Саудовская Аравия приостановила работу крупнейшего НПЗ
Нефтеперерабатывающий завод Ras Tanura компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии временно прекратил работу после атаки беспилотников. Как сообщил представитель Министерства обороны Саудовской Аравии Турки аль-Малки государственному телеканалу Al Ekhbariya, два дрона, направленные против завода, были перехвачены и уничтожены.
Ras Tanura называют одним из ключевых нефтяных хабов мира. Объект относится к крупнейшим в Саудовской Аравии, а его мощность составляет 550 000 баррелей в сутки. Комплекс расположен на побережье Персидского залива и, кроме нефтепереработки, выполняет роль одного из главных экспортных терминалов для саудовской нефти.
В сообщении также говорится, что эти атаки частично парализовали крупные судоходные хабы в Объединенных Арабских Эмиратах и Омане, а фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник, 2 марта, резко пошли вверх.
Энергетические объекты Саудовской Аравии, несмотря на усиленную охрану, уже становились мишенью атак и раньше. В тексте упоминается сентябрь 2019 года, когда удары беспилотниками и ракетами по Abqaiq и Khurais временно вывели из строя более половины добычи нефти в королевстве и вызвали сильные колебания на мировых рынках.
Отметим, что в Дубае обвалился рынок недвижимости из-за боевых действий.
Отдельно Владимир Зеленский сказал, может ли война в Иране повлиять на поставки для Украины.
В понедельник, 2 марта, секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани отверг предложение США о переговорах.
