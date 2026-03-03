Видео
Главная Новости дня Ормузский пролив и топливо в Украине — эксперт назвал риск

Ормузский пролив и топливо в Украине — эксперт назвал риск

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 07:58
Будет ли дефицит бензина и дизеля — ответ эксперта топливного рынка
АЗС. Фото: УНИАН

На фоне опасений по поводу более масштабной войны в Персидском заливе эксперт заявил, что дефицита топлива в Украине не прогнозирует. Он добавил, что мир имеет существенные запасы нефти, а нынешняя цена, по его мнению, не будет долго держаться.

Такое мнение в эфире Вечір.LIVE высказал эксперт топливного рынка Сергей Куюн.

Читайте также:

Что будет с ценами на топливо в Украине из-за войны на Ближнем Востоке

Сергей Куюн, комментируя опасения относительно возможного перекрытия Ормузского пролива и широкой эскалации в Персидском заливе, отметил, что сценарий нехватки топлива для Украины не является реальным.

"Вот то, что можно говорить абсолютно четко, что чего не будет точно, то это дефицит. Потому что топливо все равно производят и все равно будут производить. Здесь вопрос цены. Какая будет цена? И я лично не верю в то, что эта цена, которая сегодня выросла, и выросла она, кстати, не до 100 долларов, не до 150 долларов, как нас там пугали, а до 82, что даже она такая продержится долго. То есть, нефти в мире очень много", — сказал Сергей Куюн.

В качестве аргументов Куюн привел объемы запасов и ситуацию с продажами: по его словам, Китай уже сформировал запас примерно на полгода, а в Европе, как он отметил, есть резерв на три месяца нефти и нефтепродуктов.

"В танкерах куча нефти в море плавает тоже уже там два месяца, не могут ее продать. Поэтому такая цена не будет долго держаться. Я уверен, что у нас эта неделя будет таким, мне кажется, периодом турбулентности, и все будет понятно уже в конце недели. Думаю, будем иметь абсолютно четкую картину, что происходит", — высказался Сергей Куюн.

В США отреагировали на резкие колебания цен на нефть

Параллельно тему цен на нефть комментировал госсекретарь США Марко Рубио. Он сообщил о старте уже завтра программы, направленной на смягчение резкого подорожания, и подчеркнул, что в Вашингтоне учитывали риски, связанные с боевыми действиями. По его словам, американская сторона будет работать над тем, чтобы не допустить резкого скачка стоимости нефти.

Отдельно Рубио жестко очертил риски, которые, по его мнению, несет возможное перекрытие Ормузского пролива. Он заявил: "Этот террористический режим во главе с радикальными духовными лидерами может перекрыть 20% мировых энергоносителей. Вот какой у них рычаг влияния благодаря их флоту. Мы уничтожим их флот".

Читайте в материале Новини.LIVE подробно о том, какая ситуация сейчас на рынке топлива и что будет с ценами на бензин.

Также недавно две страны ЕС прекратили поставлять дизельное топливо в Украину.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
